Descubrieron plantación de marihuana en una vivienda céntrica de Santo Tomé

Tras un allanamiento la Prefectura Naval secuestró ayer varias plantas de marihuana de distintos tamaños que eran cultivadas en el interior de una vivienda de la zona céntrica de la localidad de Santo Tomé.

Aseguraron, en tal sentido, que por el momento no hay detenidos, aunque sí es investigado el dueño de la propiedad.

De acuerdo con las averiguaciones, el procedimiento se llevó a cabo ayer alrededor de las 10 en un domicilio ubicado por calle Rivadavia entre Andrés Guacurarí e Independencia en pleno centro de esa localidad.

Fuentes de primer orden de la Prefectura Naval confirmaron al portal de Urgentesantotome.com que la fuerza incautó una decena de plantas de marihuana en el mencionado domicilio particular de esa ciudad donde los federales hallaron la plantación de cannabis que se hallaba en un patio de la finca.

Las plantas de marihuana fueron descubiertas tras un arduo trabajo investigativo que derivó en el procedimiento de ayer. El vecindario se vio sorprendido por el gran despliegue del personal de la fuerza que efectuó el allanamiento con un importante número de hombres.

Luego de la requisa, los efectivos hallaron más de 10 plantas de diferentes tamaño cultivados tanto en macetas como en el suelo.

Posteriormente en el marco de las actuaciones, todas fueron secuestradas.

Un hombre figura como propietario de la vivienda y se conoció que ya tiene antecedentes por tenencia de drogas y que es de una familia conocida en la ciudad.

En el caso no hay aprehendidos, pero se supo que se abrirá una causa judicial y se investigará hasta las últimas consecuencias, por qué motivo había en el lugar una producción de marihuana, y si el mismo era para comercializar o para consumo personal.

Tomó intervención en el hecho el Juzgado Federal de la ciudad de Paso de los Libres, que prosigue con la investigación a fin de verificar las ramificaciones en las que podría derivar este hecho, ya que se sospecha que podría estar vinculado con personas que se dedican al narcotráfico.