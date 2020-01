Boca Unidos cerró con fútbol la primera semana de prácticas

A siete días para el debut oficial 2020, el técnico de Boca Unidos, Claudio Marini busca la mejor puesta a punto física y futbolística del equipo. Ayer, el plantel aurirrojo cerró la primera semana completa de pretemporada con una práctica de fútbol.

Al igual que en el amistoso del miércoles frente a Ferroviario, el DT optó por poner en cancha a dos formaciones mixtas. Lo que no varió fue el esquema táctico, que por lo visto será el sistema 3-4-3.

Uno de los equipos formó con Christian Martínez; Rolando Ricardone, Martín Ojeda, Alejandro Leani; Matías Espíndola, Diego Sánchez Paredes, Martín Fabro, Lionel Niz; Raúl Benítez, Lautaro Larrasabal e Ignacio Valsangiácomo.

En tanto que la otra formación lo hizo con David Acuña; Ariel Morales, Fernando Allocco, Leonardo Baroni; Brian Lluy, Juan Gómez, Gerardo Maciel, Gabriel Morales; Rodrigo Migone, Cristian Núñez, y Antonio Medina.

En esta segunda etapa, ya sin Luis Medero con el que hizo dupla en la temporada 2011/12 de la B Nacional, el “Cabezón” Marini se presentará como técnico de Boca Unidos el domingo próximo en Formosa, cuando el equipo correntino jugará el partido de “ida” por la fase preliminar de la Copa Argentina.

En tanto que por el Federal A, tendrá su estreno el viernes 31, oportunidad en que el conjunto aurirrojo recibirá al actual puntero, For Ever por la decimoséptima fecha, segunda de las revanchas de la Zona A del campeonato.

Boca Unidos no ha concretado hasta el momento ningún refuerzo. El técnico quiere jugadores que lleguen, se pongan la camiseta y salgan a la cancha, y todo indica que hasta el momento no le conformó ninguno de los que podrían arribar.

Uno de los puestos que necesita cubrir es de arquero, ya que se fue José Aquino, quien venía siendo el titular durante todo el ciclo de Daniel Teglia. La otra posición sería la de zaguero central, ya que en esta zona no tiene más a Ronald Huth, que también se desvinculó.

El otro que ya no estará más es el delantero, José Vizcarra.