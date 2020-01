Estatales nacionales recibirán los $4 mil y hay sectores que piden sumarse

El Gobierno nacional anunció que el aumento de emergencia de 4 mil pesos a trabajadores del sector privado se extenderá a los estatales nacionales. Sin embargo, no incorporaría a todos los sectores. Desde los gremios locales que nuclean a los docentes universitarios, señalaron su preocupación porque no percibirían dicho beneficio.

La semana pasada el presidente Alberto Fernández confirmó que ya firmó el decreto con el aumento de 4000 pesos para los empleados estatales que dependen de la administración pública nacional. Lo cobrarán en los meses de marzo y abril, de acuerdo con lo anunciado.

Sin embargo, no se informó cuándo se publicará en el Boletín Oficial, ya que se está evaluando en Legal y Técnica. El documento podría oficializarse hoy, según informaron medios nacionales.

El incremento se cobrará en dos tramos: 3 mil pesos en marzo, y mil pesos en abril. Sin embargo, tendrá un tope, ya que los asalariados que perciban más de 60 mil pesos no accederán a este beneficio.

En Corrientes, aproximadamente, la mitad de los trabajadores asalariados registrados son empleados públicos, de los cuales, al menos un 7 por ciento son del sector público nacional, según las últimas estadísticas de seguimiento del empleo público nacional, provincial y municipal publicado por el Ministerio de Trabajo de la Nación.

El anuncio generó beneplácito en sectores gremiales, sin embargo, no todos contarían con el beneficio. Desde el Consejo de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (Codiunne) adhirieron a un pedido conjunto de las federaciones Conadu y Conadu Histórica en el cual manifiestan su preocupación, porque los docentes universitarios no estarían incorporados en la medida.

“Advertimos que en dicho aumento que alcanza a quienes perciben hasta 60 mil pesos en bruto, no fueron incorporadas las categorías de la docencia universitaria y preuniversitaria que también tienen ingresos menores a 60.000 pesos, y que comparten hoy las mismas angustias económicas que cualquier trabajador/ra estatal de igual condición salarial y que hoy va a cobrar este incremento”, expresa el documento.

“Se constituye entonces, esta exclusión, en una forma de discriminación hacia quienes trabajamos en las universidades nacionales también dependientes del estado nacional”, señalaron desde las federaciones. “Pero en ese mismo sentido nos hacemos eco de las palabras del presidente Alberto Fernández quien planteó que llamemos la atención cuando se cometan errores o desviaciones para corregir el rumbo en función de una Argentina más solidaria y justa para todes”, sostuvieron. “En ese marco reclamamos la articulación de medidas que incorporen a docentes universitarixs y preuniversitarixs a este aumento que sin duda alguna es un paso hacia la recomposición del salario de les más castigades por las políticas de ajuste que sufrimos durante los últimos 4 años”, agregaron en el comunicado. De los más de 330 mil empleados que posee el Estado nacional en todo el país, aproximadamente 110 mil quedarían exceptuados, según se informó.

El aumento será una suma fija remunerativa y de la que también se tendrán que hacer aportes. A su vez, será a cuenta de la paritaria de este año en el Estado. Sin embargo, deja por fuera a quienes tengan convenio colectivo como el caso de los docentes universitarios, tal como se mencionó anteriormente.

La medida se aplicará luego de haberse establecido por decreto igual modalidad para los trabajadores del sector privado. Este aumento también será a cuenta de futuras paritarias, según el Decreto 14/2020 publicado en el Boletín Oficial.

Así, el Gobierno nacional dispuso un incremento salarial mínimo y uniforme para todos los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia del sector privado, que ascenderá a 3 mil pesos desde este enero y, a partir de febrero, se deberá adicionar a dicho incremento la suma de mil pesos.

Entre las categorías más bajas de los convenios, esta suma representaría un aumento real del 7 a 20 por ciento, de acuerdo con la actividad. La medida beneficia a más de 300 mil asalariados privados.

En Corrientes, hay aproximadamente 72 mil trabajadores en el sector privado que están contemplados por la norma que rubricó Alberto Fernández.

Varios sindicatos locales manifestaron su optimismo ante dicha medida.