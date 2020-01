La negociación para cumplir con mejoras, en la agenda de provincias

Las provincias no sólo deberán renegociar pagos para sortear las deudas contraídas en dólares, sino también, en hacer frente a mejoras salariales en el sector administrativo. De acuerdo con un informe de una consultora privada, las obligaciones ascienden a unos 4 mil millones de dólares en las jurisdicciones subnacionales.

Corrientes, no obstante, es una de las que mayor oxígeno financiero respira debido a que no contrajo un mayor volumen de su deuda en dólares. En tanto, el 68 por ciento del total de los pasivos se corresponde con la provincia de Buenos Aires, que además, iniciará paritarias y una de las más grandes, las de los docentes. Chubut y Chaco ya obtuvieron un auxilio financiero por parte del Gobierno nacional a través de anticipos que, en total, sumaron más de 5 mil millones de pesos para cinco provincias. Estos montos contribuirán al pago de haberes en algunos casos.

En Corrientes los representantes docentes cuentan con las expectativas de iniciar un diálogo luego de las reuniones paritarias nacionales, cuyo primer encuentro está previsto para el 20 de enero, según anunció el Ministerio de Educación de la Nación. Luego, esperan replicar las conversaciones en el ámbito local.