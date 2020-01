Unne y Cultura acordaron descuentos para el chamamé

Como años anteriores, alumnos, docentes y no docentes de la Universidad Nacional del Nordeste podrán comprar los entradas para la 30° de la Fiesta Nacional del Chamamé y la 16ª del Mercosur a 150 pesos.

Los interesados deberán presentar libreta universitaria en el caso de estudiantes y carnet de Issunne en el caso de los trabajadores. Se podrán adquirir dos entradas por persona a partir de hoy en las instalaciones del Instituto de Servicio Social, en su Sede Central en Corrientes (San Luis 535) y en la Delegación de Resistencia (López y Planes 620).

El beneficio se otorga nuevamente a partir de un convenio con las autoridades del Instituto de Cultura y el Gobierno de la Provincia de Corrientes. “Estamos muy contentos de que podamos formalizar este acuerdo y que podamos brindar nuevamente este beneficio tanto para estudiantes, docentes y no docentes de nuestra universidad, tanto los que están en el Chaco como en Corrientes”, dijo la rectora Delfina Veiravé tras la firma del acuerdo que se concretó ayer en la Capital correntina. La funcionaria de la Unne agradeció al Instituto de Cultura y al Gobierno de Corrientes “con quienes trabajamos codo a codo en proyectos como este, que tiene que ver también con apoyar la difusión y el desarrollo cultural de nuestra región”, dijo en tanto consideró: “Creo que son las formas también de promover el acceso a la cultura, a las expresiones, en este caso de la música, de nuestra comunidad universitaria”.

A su turno, el presidente del Instituto de Cultura Gabriel Romero marcó: “Venimos trabajando desde hace mucho con la Unne, con la rectora Veiravé, y nos parece muy buena la posibilidad de que alumnos, docentes y no docentes tengan este descuento para la Fiesta Nacional del Chamamé. Es una manera también de que una mayor cantidad de personas puedan ir a la Fiesta a un precio muy accesible”.