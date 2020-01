Cajas con explosivos en la oficina de una funcionaria

La auditora interna del Ministerio de Defensa de la Nación halló artefactos explosivos en la oficina de la funcionaria Cornaglia, según se dio a conocer ayer a través de fuentes que dejaron entrever la posibilidad de que se trate de una amenaza.

La nueva auditora interna de la cartera conducida por Agustín Rossi es Silvina Andrea Cornaglia, quien a un día de asumir su nuevo rol, “sufrió lo que podría configurar una grave amenaza”, informó ayer la editorial Perfil.

En su nueva oficina, en el piso 10 del Edificio Libertador donde tiene sede el ministerio de Defensa, se hallaron en el suelo de la antesala de su baño privado varias cajas de aparatos explosivos que no tenían nada que hacer allí.

“El personal del ejército había constatado mediante la manipulación que estarían inertes los artefactos por carecer de fulminante”, informó una fuente policial.

Y agregó: “Amén de eso, se hizo la consulta con el juzgado federal de turno, como corresponde, el número 15, y la jueza propuso que se aplique el protocolo, independientemente de que ya fuera manipulado por el personal del ejército”.

Para ello, se debió hacer presente la Brigada de Explosivos, que hizo evacuar todo el ala Norte, donde está ubicada la oficina que Cornaglia aún no pudo utilizar.

“Tras el arribo de la misma y con el resultado, se tiene que hacer una nueva consulta con el Juzgado Federal para que disponga nuevas medidas”, avisó el móvil policial que se hizo cargo del asunto.

Desde el Ministerio de Defensa respondieron a la consulta confirmando lo sucedido.

Revelaron que lo encontrado fueron tres cajas con explosivos que, según su versión, tenía papeles pegados que decían “inertes”.

Vale señalar, aquellos que se usan para demostraciones, suelen ser de color azul y los identifica como “inertes”. Los encontrados en la oficina de Cornaglia eran verdes.

“Nosotros no hacemos especulaciones acerca de si fue o no una amenaza, vamos a dejar que la Justicia investigue y (Agustín) Rossi pidió una investigación interna”, agregaron desde el entorno del ministro de Defensa.

El nombramiento de Cornaglia se publicó el martes 14 de enero en el Boletín Oficial.

Cornaglia, de 34 años, trabajó en el Ministerio de Defensa entre el 2009 y el 2016. Luego, con el macrismo, pasó como planta permanente de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Hacienda.