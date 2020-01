Garaví: la Vice amplió denuncia y pidió inspección ocular por una supuesta usurpación en el Concejo

La viceintendenta y presidenta nata del Concejo Deliberante de Garaví, Claudia Nonino, amplió ayer su denuncia contra el concejal Aldo Rodríguez por una presunta usurpación del recinto de sesiones. Además, solicitó una inspección ocular para que se constate el cambio de cerradura.

Tal como informó este diario, en la tarde del último miércoles, Nonino concurrió a la comisaría donde planteó que el mencionado edil y vicepresidente primero del legislativo concurrió al recinto con la secretaria, un cerrajero, un escribano, una policía y dos personas más que manifestaron ser testigos del reemplazo de la cerradura que tenía la puerta del salón de sesiones. Un hecho que la viceintendenta definió como una usurpación tanto del lugar como de su rol.

Mientras que ayer fue a realizar una presentación en la Fiscalía de Santo Tomé. “Ahí me explicaron que en realidad la ampliación de la denuncia debía realizarla en la comisaría de Garaví donde ya había expuesto el caso. Una vez que esté todo completo, la Policía se encarga de enviarlo al ámbito judicial”, comentó Nonino a El Litoral. Por eso, en horas de la tarde, realizó ese trámite en la localidad. “A la denuncia original, incorporé que los hago responsables tanto al concejal como a la secretaria de la pérdida de cualquier documentación y daño que pudiera sufrir el inmueble. Y además pedí una inspección ocular para que quedara constancia de que cambiaron la cerradura”.

En la comisaría, ella también tomó conocimiento de una exposición que en la noche del miércoles realizó Rodríguez, quien habría manifestado que cambió la cerradura porque no tenía la llave y necesitaba pagar las dietas. “Eso demuestra que usurpó mi cargo”, indicó Nonino. Al mismo tiempo, añadió que “y hoy (ayer) el concejal presentó otra denuncia diciendo que les grité a los que estaban en el recinto y que rompí papeles. Eso no es verdad y seguramente haré mi descargo cuando la Justicia así lo requiera”.