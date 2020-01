San Carlos: por falta de quorum, cayó la sesión extraordinaria para tratar el déficit de agua

A fin de tratar en el recinto el déficit en el suministro de agua potable que se registra hace varios meses en San Carlos, los concejales Roberto Amaro y Emiliano Costagana solicitaron una sesión extraordinaria. En respuesta a este requerimiento, el vicepresidente primero del legislativo, Agustín Benítez, realizó una convocatoria para ayer a las 17 y estableció que el único tema del orden del día sería la solicitud de informes a la interventora de la Asociación Vecinal de Saneamiento.

Minutos antes del horario fijado, un grupo de pobladores concurrió al lugar donde sesiona el legislativo municipal. Pero allí sólo estaban la secretaria del cuerpo deliberativo y los dos ediles que solicitaron la reunión.

“De palabra nos dijeron que Benítez estaba con parte de enfermo, por lo que no vino. Pero como tampoco se presentaron las otras dos concejales, lamentablemente no teníamos quorum y cayó la sesión”, contó Amaro en diálogo con El Litoral. No obstante, aseveró que “presentamos un nuevo pedido para que la semana próxima se realice una extraordinaria porque no podemos seguir así. Hay lugares que tienen dos horas de agua por día, en otros cuentan con suministro durante una jornada, pero en la siguiente no sale ni una gota”.

Por último, acotó: “Ahora, la mayoría tiene agua en sus casas, pero porque llovió desde anoche y hasta hoy (ayer) el mediodía, entonces cada uno fue juntando en los tachos que tienen fuera de sus casas”.