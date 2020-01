El Año Nuevo pasó sin desmanes y con casos de alcoholemia positiva en los operativos

La llegada del 2020 a las calles de la ciudad se llevó a cabo sin desmanes ni inconvenientes graves, a raíz de los fuertes operativos de seguridad que se desplegaron en las principales avenidas y puntos de encuentro predilectos por la ciudadanía. Si bien desde la Policía informaron que no hubo hechos delictivos ni problemas de consideración durante las primeras horas del año, la Municipalidad registró poco más de una decena de casos de alcoholemia positiva en distintas zonas capitalinas.

Por decimosexto Año Nuevo consecutivo la Policía de la Provincia de Corrientes junto con la Municipalidad capitalina desplegaron el operativo de “blindaje” que consistió en el vallado de la avenida costanera General San Martín y Juan Pablo II, así como también de patrullajes en zonas de concentración masiva de ciudadanos y controles de alcoholemia en las principales avenidas de la ciudad.

Durante las últimas horas del 2019 y la llegada del 2020 volvió a desplegarse el operativo de seguridad habitual en la ciudad, que nuevamente arrojó resultados positivos. Desde la Policía de la Provincia de Corrientes informaron a El Litoral que no se registraron desmanes ni inconvenientes de consideración, tanto en las calles como en los espacios públicos. “Sólo reportamos algunos problemas de menor consideración relacionados a conflictos vecinales, algunas riñas o episodios vinculados al consumo de alcohol”, explicaron desde la fuerza de seguridad.

La Policía dispuso de 300 agentes de distintas divisiones, 100 motocicletas y 50 vehículos para el operativo cerrojo de seguridad durante las celebraciones.

Por su parte, la Municipalidad desplegó un operativo de seguridad vial en las principales avenidas capitalinas y en las inmediaciones de las fiestas masivas que se desarrollaron durante la madrugada de ayer. “No registramos ningún caso grave en materia vial ni inconvenientes masivos. Sólo se presentaron casos de alcoholemia positiva como en la Navidad”, señalaron desde la Comuna a este medio.

En total los agentes viales intervinieron en unos 12 casos de alcoholemia positiva en los operativos fijos y móviles que se desplegaron durante la madrugada de ayer.

A su vez se registraron algunos siniestros viales que no revistieron de gravedad y la Policía procedió a la detención de algunas personas alcoholizadas en los espacios públicos, durante las primeras horas de la mañana de este 2020.