Crimen de Fernando: hoy será la rueda de reconocimiento

Se realizará hoy una rueda de reconocimiento para determinar la participación de cada uno de los detenidos por el caso del chico que fue brutalmente atacado a golpes por un grupo de rugbiers en Villa Gesell.

Se trata de otra de las pruebas más importantes para terminar de esclarecer el asesinato de Fernando Báez Sosa, en la que participarán seis amigos de la víctima para precisar qué responsabilidad le cabe a cada uno, con dos detenidos hasta ahora acusados de ser autores materiales y otros nueve catalogados como partícipes necesarios.

La Justicia, con los fiscales Verónica Zamboni y Walter Mercuri, busca más certezas para determinar puntualmente quiénes estuvieron en el lugar, los que golpearon a Fernando y quién fue el que dio la patada mortal con la víctima ya inconsciente.

“El reconocimiento se iba a realizar hoy (ayer), pero se suspendió para mañana (hoy) porque la mayoría de los amigos de la víctima quería estar en el entierro de Fernando. Además son muchos y lleva tiempo”, dijo una fuente del caso a Infobae.

El otro obstáculo con el que se encontró la fiscalía de la doctora Zamboni para realizar el procedimiento es el lugar físico para hacerlo. No encontraron, hasta ahora, un espacio lo suficientemente amplio. Además de los 11 imputados, se van a elegir de la vía pública a 22 personas más que tengan una coincidencia física con los detenidos.

“Para nosotros esta prueba no vale nada. Pierde total sentido. Los chicos amigos de la víctima miraron televisión, escucharon comentarios de periodistas, vieron los videos editados por los canales, leyeron redes sociales. Están contaminados. No sirve como prueba para esta defensa”, indica una fuente cercana a la defensa de los rugbiers.

Según pudo reconstruir Infobae con base en fuentes judiciales, luego del asesinato los agresores se juntaron en la puerta del restaurante Cipriani, que queda frente al boliche. Esta secuencia se puede observar con claridad gracias a las cámaras de la zona. Luego de conversar unos segundos emprendieron el camino hacia la casa que habían alquilado.

Según consta en el expediente, primero tomaron por la vereda este de Avenida 3; luego, la fuga siguió hacia avenida Buenos Aires, es decir, hacia el norte de la ciudad. Este recorrido se logró establecer según el seguimiento realizado por los domos de seguridad del municipio. De acuerdo con lo que se puede observar, los rugbiers vuelven caminando tranquilos, calmados. Como si nada hubiera pasado, se van a dormir. Los despertaría la Bonaerense para detenerlos.