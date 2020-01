Amarilla se reunirá el jueves por las remesas de la caja previsional

El titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Marcos Amarilla, confirmó que participará mañana de un encuentro con representantes de Anses a nivel nacional. Según indicó el referente, el organismo nacional tiene una deuda aproximada de 700 millones de pesos con la caja previsional provincial.

“Vamos a elevar los proyectos de convenios que puedan elevarse para recibir asistencia financiera”, dijo ayer el interventor de IPS a radio Sudamericana. Indicó, a su vez, que en dicho encuentro participarán las partes que integran el conjunto de los representantes provinciales de las entidades que no transfirieron sus cajas a la Nación.

“La idea es juntarme con el gerente de finanzas de Anses y poder trabajar en este tema. El viernes aún no hay oficializada ninguna cita, pero no sabemos si la reunión que habrá será con los titulares de las cajas previsionales de todas las provincias o con los ministros de Economía”, indicó Amarilla. En tanto, se prevé, según se anunció en medios nacionales un encuentro de titulares de las áreas de Economía y de Hacienda de las jurisdicciones provinciales que no transfirieron sus cajas con representantes de Nación para abordar dicho tema, específicamente, en lo vinculado con el equilibrio de transferencias.

“No existe absolutamente nada, no existe proyecto alguno, no se presentó, ni siquiera se mencionó”, insistió Amarilla respecto a un posible plan de Armonización, el cual informó un sindicato docente, tras un encuentro con el funcionario.