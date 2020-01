Ordenan inhabilitar a un jugador de Sarmiento de Chaco por la cuota alimentaria

La jueza de Familia de Córdoba, Silvia Morcillo, ordenó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que inhabilite al jugador Luis "Tanque" Silba hasta tanto no cancele la deuda de cuota alimentaria que mantiene con su hijo a punto de cumplir 11 años.

El fallo es novedoso en el campo del fútbol.

Silba es jugador del club Sarmiento de Resistencia (Chaco), que preside el gobernador Jorge Capitanich. Además, por otra cautelar, Silba tiene una restricción de salida del país.

La decisión de la jueza fue a pedido de las abogadas de la madre que pidieron la "inhabilitación" del jugador para conminarlo a pagar; Morcillo hizo lugar al reclamo.

La orden a la AFA -institución que rige la actividad- es que retenga la documentación de Silba para bloquear cualquier transferencia, pase o habilitación del jugador hasta tanto no concurra al juzgado para "regularizar su situación integralmente".

La medida cautelar es del 30 de diciembre pero trascendió recién ahora por una entrevista en radio Continental Córdoba. El próximo viernes 24 cierra el fichaje de jugadores en la AFA.

Hasta fines de noviembre Silba jugó en Iquique de Chile y ahora regresa a Sarmiento, donde jugó la primera parte de 2019.

"Llegamos a tiempo porque la papelería no estaba completada, así que la cautelar operará eficazmente", explica la abogada Alexia Fatauros, quien señala que en julio pasado "no alcanzamos a interferir el paso; ahora cuando nos enteramos que lo volvían a sumar como refuerzo en Chaco pudimos tornar eficaz la medida. Sino paga no puede jugar".

La abogada contó que en el historial de Silba con las cuotas alimentarias es "de pagos parciales, del giro de un club sobre sueldos que a veces no llegaban a un salario mínimo vital y móvil, lo que es una burla".

El juicio por cuota alimentaria se inició en 2014. Fatauros contó a La Nación que "lo perseguimos por todo el país; va cambiando de club y vamos por detrás para tratar de cobrar. Cuando el nene tiene cuatro años mi representada concurre para plantear que no tenía cuota ni régimen de visita. Él nunca hasta la fecha pisó tribunales de familiares".

En cinco años, estimó, el jugador pasó una docena de clubes.

"En algunos períodos pagó la cuota, dependiendo de que el club retuviera -siguió-. Por ejemplo, cuando le embargamos un auto, pagó. Después, alguna otra vez. Pero siempre con intermitencia; la mamá es el único sostén de familia y su hijo tiene necesidades". Silba hace cinco años que no ve al nene.

La abogada subrayó que la decisión de la jueza no pasa porque pague una cuota, sino que ordena regularizar toda la deuda y garantizar de qué manera cancelará las futuras cuotas. "Entendemos que es la única manera para frenar su irresponsabilidad e indiferencia", añadió Fatauros. Silba tiene abogados pero nunca compareció.

