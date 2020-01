Claudio Marini probó variantes en el último amistoso de Boca Unidos

Boca Unidos cerró ayer la etapa de amistosos de cara al Torneo Federal A de fútbol con un encuentro amistoso disputado en la capital correntina frente a Sol de América de Formosa. En el partido entre los supuestos titulares, el Aurirrojo se impuso por 1 a 0 con gol de Rolando Ricardone.

En la formación principal, el entrenador Claudio Marini realizó tres variantes respecto a la que presentó en suelo formoseño por la parte preliminar de la Copa Argentina.

En el arco estuvo Jorge Carranza, una de las últimas incorporaciones de la entidad correntina. Además, Fabio Godoy ingresó en lugar de Ariel Morales y Antonio Medina ocupó el lugar de Cristian Núñez que todavía debe cumplir con tres fechas de suspensión. De esta forma, los once iniciales del conjunto boquense fueron Carranza; Ricardone, Fernando Alloco y Leonardo Baroni; Godoy, Martín Ojeda, Diego Sánchez Paredes y Rodrigo Migone; Martín Fabro; Medina y Gabriel Morales.

A lo largo de los 80 minutos disputados en el complejo Leoncio Benítez, Marini realizó algunas variantes. Christian Martínez ingresó en lugar de Carranza, Lautaro Larrasábal por Sánchez Paredes y Juan Gómez por Gabriel Morales.

El único gol del cotejo lo señaló cerca del final el defensor Ricardone que, de cabeza, conectó un córner.

También hubo un partido de 70 minutos donde jugaron las formaciones alternativas. En esta ocasión la victoria boquense fue 4 a 0 con goles de Renzo Reynaga en dos oportunidades, Larrasabal y Gómez.Este cotejo sirvió para ver en acción a la otra incorporación que realizó Boca Unidos durante el receso de fin de año, el defensor Matías Sarulyte, mientras que Carranza volvió a ser el arquero. La formación que presentó Marini fue con Carranza; Ariel Morales, Sarulyte y Alejandro Leani; Raúl Benítez, Matías Espíndola, Gerardo Maciel y Leonel Niz; Ignacio Valsangiácomo; Núñez y Reynaga. Luego ingresaron Martínez, Juan Gómez, Miguel Pabón y Larrasábal.

El plantel de Boca Unidos volverá a entrenar mañana y el viernes 31, desde las 21, recibiría a Chaco For Ever por la fecha 17 del Federal A.

Adelanto

La Zona A del Torneo Federal A comenzará a vivir hoy la decimosexta fecha con la disputa de un encuentro adelantado. Desde las 20.30, Sportivo Belgrano (17 puntos) de San Francisco recibirá a Sportivo Las Parejas (19).

La fecha, primera de 2020, se completará mañana con los encuentros Gimnasia (CDU) vs. San Martín de Formosa, Crucero del Norte vs. Defensores de Pronunciamiento, Unión de Sunchales vs. Güemes de Santiago del Estero, Chaco For Ever vs. Douglas Haig, Defensores de Belgrano vs. Sarmiento y Central Norte vs. Juventud Unida.