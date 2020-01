En el primer semestre de gestión, la Nación financiaría obras básicas en comunas del PJ

En el cierre de la semana en la que intendentes correntinos del Frente de Todos fueron recibidos por varios ministros y funcionarios del Gobierno nacional, se reunieron ayer con el titular de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien les informó sobre los lineamientos para la obtención de financiamiento y que, en el primer semestre consistirá en destinar recursos para infraestructura como cloacas, cordón cuneta e iluminación, y que deberá ejecutarse a corto plazo.

En este contexto, uno de los intendentes que participó de este cónclave fue el de Santa Lucía, José Sananez, quien explicó aEl Litoralque “hay buenas expectativas, pero como denominador común en todas las reuniones que tuvimos estos días en cada área, los primeros cinco meses el Gobierno tiene previsto acomodarse y ver bien cómo va a hacer para afrontar la gestión, ya que nos dijeron que hay muchas deudas pendientes, además de que no tiene Presupuesto propio todavía”. Seguidamente, indicó que “también estas cuestiones están supeditadas a la refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y una vez que se defina eso, habrá un panorama más claro”.

A partir de esos argumentos expuestos desde la Nación, el jefe comunal santaluceño indicó que “en estos primeros cinco meses, el Gobierno va a tener una relación directa con los municipios para obras de infraestructuras, no de gran escala, y que tengan un financiamiento de 4, 10 o 20 millones de pesos, no más de eso”. Aclaró que consiste en “cloacas, iluminación, cordón cuneta o cuestiones similares según la necesidad de cada localidad”.

Respecto a la metodología de transferencias, indicó que “será directo a cada Municipio, en dos o tres cuotas y con un plazo de ejecución aproximado de cuatro meses”.

Para todo ello, expresó que “nos enviarán el organigrama de los funcionarios y áreas con las que tenemos que estar en contacto para el envío de los proyectos”.

Finalmente, valoró que “es la primera vez que nos movemos así en bloque los intendentes y esto permitió que nos abran las puerta de muchas áreas de la Nación”.