Aguardan presentación del nuevo predio de disposición final de residuos

Tras la prórroga de la utilización del predio de disposición final que funciona en el terreno de Sadoyea Venturino, ampliando el plazo de presentación de un nuevo lugar para tal fin y que debe concretar la empresa Lusa, desde la Comuna señalaron que se encuentra esperando que la firma presente un nuevo espacio que sea integral y que sirva también para las comunas aledañas. Pero al mismo tiempo informaron que por el momento están trabajando normalmente en el lugar y que el mismo no se encuentra colapsado. “Oficialmente no tenemos información sobre alguna propuesta por parte de la firma, sabemos que continúan avanzando”, dijo el secretario de Ambiente de la Comuna, Javier Rodríguez.

La prórroga para la utilización del espacio de Sadoyea Venturino rige hasta junio, pero esto no imposibilita que este plazo vuelva a extenderse”, concluyó Rodríguez.