Katopodis: “Hay 35 mil millones en deudas por obras”

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, ratificó ayer que la deuda que dejó el gobierno de Cambiemos asciende a “35 mil millones de pesos en concepto de obras que se realizaron y no se pagaron” y volvió a reclamar que deje su cargo el personal político nombrado por la gestión anterior, que “pide doble indemnización, que no corresponde”.

Además, remarcó que “hay una parte de la deuda documentada” y otra que “no se puede comprobar”, pero que “todos los días viene un contratista o un gobernador, y reclama algún compromiso no cumplido”.

