Triunfo de Chaco For Ever, que se consolida en la primera ubicación

Chaco For Ever se hizo fuerte en condición de local y ayer venció a Douglas Haig de Pergamino 2 a 1 en uno de los partidos que cerró la décimo sexta fecha en la Zona A del Torneo Federal A de fútbol.

Las emociones en el estadio Juan Alberto García de la capital chaqueña llegaron en el segundo tiempo. A los 5 minutos, Milton Zaraté, de tiro penal, abrió la cuenta para el local. En tanto que a los 20, Pablo Mazza estableció la paridad parcial para los bonaerenses. Mientras que a los 31 Nicolás Torres le dio el triunfo al equipo conducido técnicamente por Norberto Acosta.

En tanto que en Sunchales hubo reparto de puntos, dado que el local Unión y Güemes de Santiago del Estero igualaron en 0.

Con estos resultados, Chaco For Ever, que el viernes 31 visitará a Boca Unidos (falta el consentimiento de la Policía de Corrientes) se mantiene al tope de las posiciones con 17 unidades mientras que los santiagueños quedaron con 24.

Además, en Villa Ramallo, Sarmiento de Resistencia empató 0 a 0 frente a Defensores de Belgrano. En el cierre del primer tiempo, a los 44 minutos, Gonzalo Cañete (Sarmiento) desperdició un tiro penal al elevar su remate por sobre el travesaño del arco defendido por Matías Quinteros.

En Garupá, Crucero del Norte sumó tres puntos vitales para alejarse de las últimas ubicaciones. Ayer, venció a Defensores de Pronunciamiento por 2 a 0. Los goles en el equipo fueron señalados por Iván Molinas a los 32 minutos del primer tiempo y por Facundo Tello cuando transcurría el primer minuto adicional en el complemento.

En tanto que con goles de Maximiliano Padilla (13’ PT) y Gonzalo Ríos (35’ ST), Central Norte de Salta venció como local a Juventud Unida de Gualeguaychú 2 a 0. En el equipo salteño fue expulsado Enzo Gaggi.

Por su parte, Gimnasia de Concepción del Uruguay logró una importante victoria como local sobre San Martín de Formosa 1 a 0. El gol del triunfo lo marcó Franco González a los 38 minutos del segundo tiempo y si bien el equipo entrerriano sigue en el último lugar achicó la distancia con los equipos que lo preceden.

La reanudación de la Zona A se concretó el pasado viernes con el empate, sin abrir el marcador en San Francisco (Córdoba), entre Sportivo Belgrano y Sportivo Las Parejas.

En la oportunidad tuvo fecha libre Boca Unidos de Corrientes.