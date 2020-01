Boca Unidos recibirá a Chaco For Ever el viernes 31 desde las 21

El encuentro entre Boca Unidos y Chaco For Ever, por la décimo séptima fecha, del Torneo Federal A de fútbol se jugará el viernes 31 desde las 21.00 en el complejo Leoncio Benítez, de acuerdo a lo que informó ayer la entidad correntina.

Boca Unidos quedó libre el pasado fin de semana en la reanudación del certamen, mientras que Chaco For Ever venció como local a Douglas Haig (2-1) y se consolidó en la primera ubicación de la Zona A.

El plantel de Boca Unidos, que ya entrenó el domingo después de tener libre el sábado, trabajó ayer en doble turno. En tanto que para hoy se diagramó solamente una sesión de práctica.

El entrenador Claudio Marini no podrá contar en las primeras tres fechas con el delantero Cristian Nuñez, que fue expulsado en el encuentro frente a Defensores de Pronunciamiento.

El Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino le aplicó cuatro fechas de suspensión al jugador chaqueño que ya cumplió una en el cierre del 2019 (partido frente a Douglas Haig).

Para esta parte del torneo, la entidad correntina contrató a dos jugadores, el arquero Jorge Carranza y el defensor Matías Sarulyte.

Carranza jugó como titular en el último amistoso que tuvo Boca Unidos, el pasado viernes en Corrientes frente a Sol de América.

La formación principal se completó con Rolando Ricardone, Fernando Alloco y Leonardo Baroni; Fabio Godoy, Martín Ojeda, Diego Sánchez Paredes y Rodrigo Migone; Martín Fabro; Antonio Medina y Gabriel Morales.

En las prácticas de hoy y mañana, Marini hará minutos de fútbol para terminar de definir los once iniciales para el trascendental encuentro del viernes.