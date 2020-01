La fiebre amarilla sigue presente en Brasil y recuerdan la vacunación

La fiebre amarilla continúa presente en Brasil con casos aislados detectados en monos y, pese a que en Argentina los últimos infectados se notificaron durante el 2018, el Ministerio de Salud insiste en los cuidados preventivos para evitar el ingreso del virus al país.

“La fiebre amarilla sigue presente en Brasil, en Santa Catalina hay mortandad de monos, por lo tanto a los viajeros seguimos recomendando la vacunación”, comentó a El Litoral, la directora de Inmunizaciones, Angelina Bobadilla.

En esta misma línea, desde la Dirección Nacional de Epidemiología agregaron que los casos registrados en los estados de San Pablo, Paraná y Santa Catarina, más “las sospechas de epizootias de primates no humanos cercanas a nuestra frontera (no confirmadas), marcan el inicio de lo que podría ser una tercera ola y la progresión del brote hacia el sudeste y sur de ese país”.

Debido a que las condiciones ecoepidemiológicas son similares a Corrientes y Misiones, las carteras sanitarias de ambas provincias activaron la vigilancia. Por ese mismo motivo, recomiendan a quienes no se hayan vacunado.

La vacuna antiamarílica, de acuerdo al calendario nacional, contempla una dosis para niños y niñas de 18 meses que viven en zonas de riesgo (Misiones, Formosa, algunos departamentos de Corrientes, Chaco, Salta y Jujuy), con un refuerzo a los 11 años para el mismo grupo. Además, para residentes de las mencionadas zonas.