Vecinos del Bejarano carecen de agua y cuentan con instalaciones precarias de luz

Unas 45 familias del asentamiento del barrio Bejarano, que habitan el lugar desde hace siete años, vienen solicitando a Aguas de Corrientes y a la Dirección de Energía de Corrientes (Dpec) que se tomen los recaudos necesarios para que puedan contar con los servicios básicos, pero hasta el momento no han recibido respuestas.

Además desde la vecindad informaron que han pedido a la Comuna la apertura de calles y alumbrado público, pero que tampoco el pedido tuvo eco en el Palacio Municipal.

“Estamos muy preocupados, no tenemos agua y realmente nuestra situación es desesperante. Nos bañamos en la casa de nuestros familiares, andamos con bidones y dependemos del líquido que sale de una canilla que está a unas cuadras para poder cocinar”, comenzó relatando Jorge, vecino del barrio Bejarano a El Litoral.

“Nosotros estamos en Ruta Nacional 12 altura 1030, somos unas 45 familias asentadas en un terreno fiscal hace como siete años. Ya cortamos la ruta, hicimos muchas presentaciones para que nos brinden los servicios y no nos dan respuestas. Tenemos muchos niños que sufren mucho en la época sobre todo de verano, donde tenemos que proveernos de agua tras la generosidad de algún vecino. Hemos presentado notas a Aguas de Corrientes, pero no tenemos respuestas, sólo queremos los servicios básicos”, aseveró el vecino.

Además Jorge contó a El Litoral que “hemos presentado notas a la Dpec solicitando la instalación del servicios, porque estamos a unos 600 metros del cableado. Pero tampoco nos dan respuestas y es un peligro porque nuestras conexiones son todas precarias”. Al mismo tiempo desde el barrio destacaron las presentaciones que hicieron a la Comuna para lograr que se realice la apertura de calles en la zona, pero que hasta el momento sólo hubo promesas.

Vale mencionar que los vecinos también informaron que en los últimos días se avanzó en un relevamiento en la zona, pero que la solución nunca llega.