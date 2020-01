Zona rural de Esquina: hallaron calcinado a un hombre tras el incendio de una casa

En un impactante hecho ocurrido anteanoche en el paraje Guayquiraró, hallaron el cuerpo de un hombre que se encontraba en una vivienda que se había prendido fuego.

Lo que está en proceso de investigación es la causa del deceso, atento a algunos detalles que por el momento no fueron esclarecidos y que son analizados por la Justicia. Precisaron que esta persona, cuyo cuerpo estaba calcinado, presentaba una prohibición legal de acercamiento a esa casa, por una denuncia de violencia de género radicada oportunamente por su ex pareja que ahora fue demorada.

Personal policial de la comisaría de Pueblo Libertador confirmó que el martes por la noche, cerca de las 23, fueron advertidos de que una propiedad se estaba prendiendo fuego en la Segunda Sección del Departamento Esquina, paraje Guayquiraró.

Tanto una comitiva policial así como Bomberos Voluntarios se trasladaron al lugar para sofocar las llamaradas que amenazaban con avanzar hacia toda la finca que en su portal de entrada tiene un letrero que dice: “Kiosco La Curva”. Una vez que controlaron las llamas, en una pieza se encontraron con los restos calcinados de un hombre que luego fue identificado como José Luis Quiroz, de 49 años.

Precisaron, además, que esta persona había recuperado su libertad el pasado 23 de enero, luego de haber estado aprehendido por violencia de género. El lamentable hecho sucedió en la casa de su ex pareja, Gladys Ester Ortiz, quien fue aprehendida por orden de la Justicia hasta tanto se esclarezca la causa del deceso. Peritos de la Unidad de Criminalística de la Unidad Especial de Bomberos de la Policía de Corrientes, llegados desde la capital provincial, trabajaron en el lugar a los efectos de determinar las causas, junto con el fiscal subrogante Juan Domingo Ramírez y el subcomisario José Comini de Pueblo Libertador, indicó el portal Actualidad Esquina. Añadieron además que el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Forense de Corrientes.