Bajo la dirección técnica de Claudio Marini, el plantel de Boca Unidos cumplió con la primera sesión de prácticas en doble turno. Los trabajos se realizaron en el complejo “Leoncio Benítez” del barrio 17 de Agosto, y abarcó actividades físicas y tácticas en la mañana y la tarde de la víspera.

En la doble jornada, el nuevo DT, quien se puso al frente del grupo el viernes por la tarde, trabajó cuestiones tácticas que le interesan sean adquiridas por el plantel con los defensores, los mediocampistas y los delanteros, sucesivamente.

Previamente, los futbolistas llevaron adelante tareas de prevención en el gimnasio, y “pasadas” buscando de a poco ingresar en fase de pretemporada, tras el receso por las vacaciones.

Hoy en tanto, la práctica será sólo por la mañana, para comenzar el lunes la semana, otra vez con una doble jornada de entrenamiento.

En cuanto al plantel, hasta el momento no existe ninguna incorporación, pero ya son tres las bajas confirmadas: el delantero, José Vizcarra, quien seguirá su carrera en el fútbol salvadoreño, el arquero paraguayo, José Aquino, y el defensor, también de origen guaraní, Ronald Huth.

La posición que más preocupa a la dirigencia y el cuerpo técnico es el arquero, ya que Aquino era titular, por lo que el club deberá traer un reemplazante.

En tal sentido, trascendió que se aceleraron las tratativas para conseguir sumar el primer refuerzo, que será un arquero. El otro lugar -el cupo permitido es de dos, aunque se sigue especulando que podría extenderse a uno más- estaría reservado a un delantero goleador, o bien a un defensor.

El primer desafío oficial para el equipo de Marini será por la fase preliminar de la Copa Argentina, cuando deba visitar en Formosa a San Martín, el domingo 19.

La revancha será el martes 4 de febrero en esta capital, y el que resulte ganador de la eliminatoria, clasificará a los 32avos. de la fase final del certamen,

Claro que unos días antes, el viernes 31 del corriente, deberá medirse con For Ever, por la segunda fecha de las revanchas del torneo Federal A.

Volvió San Martín

Al igual que Boca Unidos, el plantel de San Martín de Formosa regresó el viernes a las prácticas, bajo la dirección técnica de Ricardo Pancaldo.

Hasta el momento el equipo formoseño no tiene refuerzos confirmados, pero la dirigencia de la Franja sigue trabajando dentro del mercado de pases para poder concretar la llegada de algún futbolista le dé otra jerarquía al plantel.