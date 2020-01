Festival del Taninero inaugura la temporada chamamecera 2020 en el NEA

Con la inauguración del Festival del Taninero en la localidad chaqueña de Puerto Tirol, comienza el 9 de enero el calendario de celebraciones chamameceras que caracterizan la temporada de verano de la región Nordeste, y que del 17 al 26 de enero tendrá su celebración mayor (la Fiesta Nacional del Chamamé) en la capital correntina.

Puerto Tirol se prepara para vivir la 16ª edición del Festival Nacional del Taninero y la 9ª Fiesta Provincial del Chamamé a partir del jueves 9 hasta el domingo 12 de enero del 2020 en lo que serán cuatro jornadas con una fuerte impronta regional e identidad tirolera a puro sentir chamamecero.

Vale señalar que este festival está cumpliendo 16 ediciones ininterrumpidas en las noches de Puerto Tirol y 9 años como Fiesta Provincial del Chamamé del Chaco. Si bien esta cita que año tras año congrega a los amantes de la música del litoral tendrá su inicio el día jueves 09 de enero la actividad chamamacera comenzará un día antes con la proyección del documental “8.9.89 (Nunca la muerte fue tan muerte)” y una conferencia a cargo de su director Marcel Czombos. Con el film, Czombos realiza un homenaje a los 30 años en que chamameceros de gran talla protagonizaron el trágico accidente de Bella Vista.

Este año las noches del festival estarán marcadas por la presencia de grandes exponentes del género, conjugados en un mismo escenario con nuevas expresiones del chamamé, lo que hará de esta celebración popular una caja de resonancia de mixturas musicales e identitarias. Algunos de los convocados son Raúl Barboza, Antonio Tarragó Ros, Las Hermanas Vera, Coqui Ortíz, pasando por Pulso Livre de Rio Grande do Sul, Vichito Echeverría de Paraguay, Grupo Schenuken: Chamamé del Fin del Mundo Tierra del Fuego, hasta los renovados acordes de los chicos de la Escuela de Música Popular y la Orquesta Comunitaria del Cruce Viejo. Asimismo, está prevista la visita destacada del dibujante Rep, quien dejará su sello en la Escuela de Música Popular de Puerto Tirol.

“Este año se estará firmando el proyecto de creación de la Fábrica de Acordeones Sociales con la fundación de Renatto Borghetti, una figura indiscutida en el chamamé brasilero, más específicamente Rio Grande do Sul. En ese sentido, es importante que tomemos conciencia de que esto no es solamente un festival artístico, sino que es un evento cultural que forma identidades”, expresó el diputado Hugo Sager, uno de los pioneros en la organización de este proyecto.

La cocina regional dirá presente a través de cocineros de las distintas regiones que se darán cita con la idea de mostrar los sabores y aromas de la gastronomía de cada lugar.

Además, se brindarán talleres gratuitos de baile chamamecero que estarán a cargo de los profesores de la Escuela Municipal de Folclore de Puerto Tirol. También habrá presentaciones de libros y videos relacionados con la cultura regional y sus autores.

Durante el Festival se instalará un stand especial destinado a la exposición y venta de los principales sellos y producciones discográficos del género chamamecero. A lo que se sumará la exposición y venta de Artesanos y Productores Orgánicos de Puerto Tirol con productos caseros de pequeños y medianos emprendedores familiares.

Con el lema “Chamamé del Futuro”, el evento cuenta con la coordinación general de la Productora Sin Etiquetas, la Fundación Puerto Tirol es Chamamé y recibe el apoyo del Gobierno de la Provincia del Chaco, el Consejo Federal de Inversiones, la empresa taninera Unitán, la Municipalidad de Puerto Tirol y numerosos auspiciantes del sector privado.