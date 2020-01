Aseguran que la ley de Góndolas afectará a los pequeños y medianos comercios

Tanto desde el sector empresarial como en el área de Comercio y Defensa del Consumidor del Gobierno provincial, advirtieron sobre posibles inconvenientes a la hora de aplicar el proyecto de ley de Góndolas, el cual tiene media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. En una reunión realizada entre ambas partes, coincidieron en que la iniciativa no tuvo un “proceso de consulta” para su confección, e inclusive tendría puntos que podrían considerarse inconstitucionales.

El director de Defensa del Consumidor de la Provincia, Orlando Seniquiel, señaló a El Litoral que el proyecto de ley es considerado como “muy intervencionista”, a punto tal de que afecta al derecho a la libertad de mercado. Además, cuestionó la posibilidad de su aplicación en el ámbito de los comercios pequeños y medianos.

Primero, el funcionario explicó que “existe una serie de condiciones para exhibir los productos, que no podrían cumplirse en los supermercados chicos, como ser la existencia de hasta cinco marcas de un producto en la góndola. En Corrientes hay muchos bienes que no se consiguen porque los proveedores no los traen, por lo que hay algunos que solo cuentan con dos o tres marcas de variedad”, detalló.

Asimismo, Seniquiel advirtió que a las empresas locales se les complicará el hecho de lograr una diferenciación de los espacios en góndola, no solamente por las limitaciones en cuanto a espacio físico, sino porque también deben distinguirse por variados tópicos como ser el de origen regional.

Con respecto a la posible inconstitucionalidad de la norma, el director de Defensa del Consumidor expuso que la misma atenta contra la posibilidad de las tiendas de negociar exclusividad con alguna marca. “Con los referentes comerciales coincidimos en que, así, la ley no es aplicable, y además tampoco se establece cuál será la autoridad de aplicación, si será un organismo provincial o nacional”, sentenció.

Quien también se expidió sobre el tema fue el presidente de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc), Enrique Collantes. En diálogo con la radio Mitre Corrientes, sostuvo que “por lo que se conoce (del proyecto), será imposible aplicar para los negocios medianos y pequeños. Sabemos que va a traer problemas, y hay elementos con los que se puede tratarla de inconstitucional”, afirmó.

Revisión

Durante el cónclave entre empresarios y funcionarios, se acordó que seguirán de cerca los pormenores del tratamiento del proyecto de ley; y tanto Seniquiel como el subsecretario de Comercio, Juan José Ahmar, se comprometieron a tomar contacto con los senadores nacionales por Corrientes para hacerles conocer la opinión técnica de la iniciativa.

“Una vez que se avance con el debate, nos reuniremos con los legisladores de la provincia”, ratificó el director de Defensa del Consumidor.

Por su parte, Collantes también opinó que los senadores “tendrían que revisarla (a la normativa) y tratarla de nuevo”.