Descenso industrial

La actividad industrial retrocedió en noviembre 4,5% en relación con igual mes de 2018, y acumuló la décimo novena baja interanual consecutiva, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Además, la actividad fabril de noviembre estuvo 3,3% por debajo de la octubre y acumuló un retroceso del 6,9% en los once primeros meses del año pasado, informó el organismo.

El Indec dio cuenta también que la actividad de la construcción en noviembre estuvo 5,2% por debajo de la de igual mes del 2018, aunque subió 1,2% en relación a octubre.

En los once primeros meses del año pasado, este sector acumuló una merma del 8% en su nivel de actividad.

En el caso de la industria, las principales bajas interanuales se anotaron en los rubros “Alimentos y bebidas” con una caída de 1,9%; “Vehículos automotores y autopartes”, 23,9%; “Otro equipo de transporte”, 23,1%; “Sustancias y productos químicos”, 3,7%; “Productos minerales no metálicos”, 5,8%; “Industrias metálicas básicas”, 5,7%; “Productos de metal”, 14,5%; “Maquinaria y equipo”, 2,5%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 9,9%.