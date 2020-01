Góndolas sin Precios Cuidados y desde la Defensoría esperan normativas

El Gobierno nacional relanzó el martes pasado el programa Precios Cuidados, pero hasta ayer no estaba presente en supermercados locales y tampoco en algunos hipermercados de la ciudad. Encargados de comercios comentaron a El Litoral que hasta el momento no tienen directivas de incorporar este programa. Desde la Defensoría del Consumidor, indicaron que no recibieron normativas y tampoco la lista de comercios adheridos para realizar el control.

“Todavía no podemos confirmar si vamos a adherirnos o no al programa, hasta que estuvo vigente nosotros lo tuvimos, puede ser que nos digan un día que debemos volver a colocar la cartelería y contamos con los productos para hacer esto de manera inmediata”, relató a El Litoral uno de los empleados de El Súper. En este negocio por calle Yrigoyen tenían una góndola dedicada exclusivamente a este programa.

Desde Impulso, uno de los encargados relató que tampoco tienen conocimiento de que vuelvan a incorporar “Precios Cuidados”. A la vez, remarcan las promociones y ofertas de productos básicos de la canasta familiar.

Por otra parte, el director de Defensa del Consumidor de la Provincia de Corrientes, Orlando Seniquiel, dijo a El Litoral que “sólo conocemos los anuncios que se realizaron en los medios de comunicación y que el 20 de enero habrá una reunión con todos los directores en Buenos Aires. No conocemos cómo se va a instrumentar el programa, creemos que hasta febrero no se realizarán controles. No hay nada concreto, no hay convenios firmados y tampoco normativas que indiquen las facultades que tenemos desde las provincias”, sostuvo y agregó que solicitaron que desde Nación se contacten con comerciantes locales para que se adhieran.

En este sentido, remarcó que “es necesario el listado formal de los convenios que firmaron y las pautas que deben seguir los comercios para que podamos hacer un control, nos tienen que delegar el trabajo que tenemos que realizar”.

En los supermercados recorridos por este diario, aún no estaban disponibles estos productos.

Cabe destacar que el programa se renueva por un año, con revisiones trimestrales, con 310 productos, frente a los más de 500 que existían hasta ahora.

La secretaria de Comercio del Interior, Paula Español, dijo en el marco del anuncio que para garantizar el abastecimiento de los productos se reforzará el equipo de inspectores del ministerio y también el personal del 0800-666-1518.