Mujer denunció a su expareja por propinarle una brutal golpiza

Una mujer, residente en el barrio Popular de la capital correntina, denunció que fue brutalmente agredida por su expareja, quien además -en compañía de su hermana- intentó sacarle el bebé de 9 meses que tienen ambos. El violento episodio habría ocurrido el pasado sábado a la noche y por el hecho no hay ninguna denuncia judicial realizada.

La mujer brindó su crudo testimonio al portal capitalino Radio Dos, indicando que el joven le expresó que pasaría a buscar sus pertenencias el sábado, manifestándole que esperaría afuera por ser supuestamente sospechoso de tener coronavirus. La mujer, identificada como Mariana S., le preparó sus cosas y se las dejó en la vereda. Cerca de las 23, el hombre llegó al lugar y de igual manera ingresó al domicilio, donde empezó a insultarla e incluso llegó a escupirle, indicó la víctima.

Posteriormente habría comenzado a agredirla físicamente y, en un determinado momento, el violento le habría sacado el bebé de 9 meses que tienen en común.

De acuerdo a lo relatado por la mujer al mencionado portal, arribó también a la vivienda la hermana del joven, quien la insultó y la golpeó. Acto seguido se retiraron de la casa con el bebé en brazos para dirigirse a su casa ubicada en el barrio Molina Punta. Ante esta situación, la víctima dio aviso a la policía, que envió un móvil y logró interceptar al hombre y a su hermana a unas pocas cuadras, restituyendo el niño a su madre. Según el relato de la mujer, se dirigió hacia las comisarías Décimo Sexta y a la Segunda de la Mujer y el Menor para realizar la denuncia, pero aparentemente en ambas dependencias no pudo ser asistida porque no había ningún médico que pudiera constatar sus lesiones. De acuerdo a su testimonio, un policía le habría expresado que “si no te recibe nuestro médico va a quedar en la nada”.

Por otra parte, Mariana denunció que producto de los golpes comenzó a tener dolores en el cuerpo que además le impidieron alimentarse normalmente porque le provocaron que “vomite todo lo que comiera”. Por esta razón, el lunes visitó un Caps, donde le diagnosticaron sensibilidad en el cuero cabelludo, dolores en la zona lumbar y abdominal.

