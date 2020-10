Marini: “Tenemos que equilibrar primero la parte física de todos”

El cuerpo técnico de Boca Unidos ya se encuentra en la ciudad a la espera de la autorización sanitaria para hacerse cargo presencialmente de las prácticas del plantel, que se prepara para afrontar el torneo Federal A que otorgará un ascenso por zona a la Primera Nacional.

En diálogo con El Litoral, el técnico Claudio Marini habló acerca de “equilibrar primero la parte física de todos los integrantes del plantel”, de que no se decidirá sobre refuerzos hasta no tener certezas del formato que tendrá el nuevo torneo, que la vuelta de Gonzalo Ríos y Germán Herrera “es de suma importancia”; dejando en claro también que la mejor decisión para todos hubiese sido terminar el campeonato que se interrumpió en marzo.

—¿Cuándo se podrían sumar a los entrenamientos?

—Llegamos el sábado con el profesor Cristian Fernández y estamos aguardando el resultado de los hisopados realizados aquí. Nosotros ya vinimos con un estudio llevado a cabo en Buenos Aires, por lo que quizás podremos incorporarnos en los próximos días. La realidad es que no sabemos todavía, apenas nos den los resultados tenemos que comunicarlo, así que por lo pronto estamos esperando en un departamento, acuarentenados.

De todas maneras, desde que comenzaron hasta ahora, todo el trabajo que el plantel está llevando a cabo está supervisado por el cuerpo técnico. Te diría que la formalidad está, sólo falta el tema presencial.

—¿Se va a sumar alguien más al cuerpo técnico en esta etapa?

—Vamos a sumar seguramente a alguien más de acá. Estamos charlando y esperando un poquito, más allá de que estamos con los teléfonos a full todo el tiempo.

—¿En qué va a consistir la preparación inicialmente?

—Primero hay que ponerlos a punto, equilibrar la parte física de todos los jugadores. Sabemos más o menos cómo fueron entrenando, y en estos primeros días habrá que tratar de igualar la parte física, sin olvidarnos que como lo permite el protocolo, debemos comenzar a diagramar ya el trabajo con pelota en campo, con entrenamientos más llevados al juego, específicamente.

—¿Se asemeja a una tarea de pretemporada normal?

—No es una pretemporada, porque acá por más que hubiese 35 días por delante (para comenzar el torneo), no todos los físicos están entrenados de igual manera y entonces tenemos que tener un período de adaptabilidad a todo lo que conlleva el juego. Puede que tarde una semana, diez días, eso se irá viendo con las pruebas que iremos haciendo, y cómo se vayan sintiendo los jugadores. Vamos a trabajar de una manera y después ir sumando cosas de acuerdo a lo que vamos viendo.

—¿Hablaron con cuerpos técnicos de equipos de otras categorías que ya iniciaron la preparación para imitar conceptos?

—Hemos tenido charlas con muchos entrenadores de primera división, de la B Nacional y de otros países, pero nada es igual. Influye mucho el contexto social y económico. Por muchas cosas, no es lo mismo la Primera que el Federal A, así que más allá que tenemos un bosquejo inicial de entrenabilidad, por así decirlo, entendemos que va a variar bastante.

—Boca Unidos comenzó a entrenar con un plantel reducido. ¿Con cuántos futbolistas piensan trabajar?

—Se van a ir incorporando los que van llegando, luego de cumplir con el protocolo sanitario de seguridad para ir conformando el plantel. Estamos esperando, pero serán entre 24 y 28 jugadores con los que contaremos.

—¿Evalúan realizar incorporaciones?

—La verdad es medio difícil dar un panorama preciso, porque lo único que se tiene en claro es que se puede entrenar y que va a haber un torneo donde van a participar los que quieran hacerlo. No se sabe cómo va a ser la disputa y eso frena toda toma de decisiones, tanto del cuerpo técnico como de la dirigencia, porque es algo lógico y básico para poder tomar una postura final.

Hay que esperar. En los refuerzos y el armado del plantel es determinante saber cuál será el formato, y aún no se sabe qué puede suceder, si vamos a jugar dos partidos, o si serán diez, en el caso de que lleguemos hasta finales de enero. No tenemos absolutamente ninguna certeza de nada por ahora.

Nosotros como entrenadores y la dirigencia vamos a ir resolviendo situaciones de refuerzos y salidas. Las decisiones se irán tomando en conjunto para el mejor proseguir. En el medio es difícil hablar hoy de algo específico al no contar con certezas.

—En ese sentido, la vuelta de Gonzalo Ríos y Germán Herrera podría considerarse una especie de refuerzos, porque ustedes no los tenían en el plantel anterior.

—Claro, son dos jugadores de suma importancia, por lo que le dieron al club como por el presente. Tienen mucha jerarquía que le van a poder aportar tanto al plantel como al torneo, creo que cualquier equipo querría contar con ellos.

—¿Sigue pensando que la mejor decisión era que continúe el torneo interrumpido en marzo?

—Pienso que la mejor opción era terminar el campeonato desde donde había quedado, no importa después quedar afuera o no. No creo que difiera en cuanto a la cantidad de fechas que se van a jugar ahora. Entiendo que hubo muchas variables por el tiempo de la pandemia, y sigo pensando que lo mejor era que terminemos el torneo, ponderando el sentido de igualdad, y así todos se hubiesen quedado conformes, y no como ahora.

