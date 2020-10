Nueva Zelanda vota en unas elecciones en que se espera que la actual líder renueve su mandato

Más de 4,9 millones de neozelandeses están llamados a las urnas hoy en unas elecciones legislativas en las que la actual primera ministra, Jacinda Ardern, parte como favorita para conseguir la que sería su primera victoria en las urnas tras llegar al poder en 2017 gracias a un pacto de coalición. Clara favorita en las encuestas para hacerse con un segundo mandato de tres años, la líder del Partido Laborista llega a la cita electoral con el aval de su gestión de la pandemia de coronavirus (con menos de 2.000 contagios en todo el país) y tras haber dejado claro que no contempla otro escenario que no sea la victoria. En el último debate 'cara a cara' con su principal rival, la líder del Partido Nacional, Judith Collins, Ardern no dudó a la hora de contestar a la moderadora con un rotundo “no” cuando le preguntó si seguirá como líder laborista si pierde las elecciones. “Esa será seguramente mi opción. Nuestro plan es triunfar en la noche electoral”, aseguró la primera ministra, diferenciándose de la candidata del Partido Nacionalista, que apuesta a seguir como jefa de la oposición si pierde.

(GAL)