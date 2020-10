Bronca de estudiantes de la Unne porque una docente sacó a un alumnno de una clase online

Se viralizó un video de una clase de la cátedra Análisis Matemático de la carrera de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste, sede Resistencia, en la que sacan a un alumno de la sesión por no encender su cámara. El estudiante, incomódo, nervioso, le dice a la profesora que no puede encender la cámara porque no está en su casa, que no tiene apoyo (donde poner el celular). Lo obligan a encender la cámara y lo muestrán en el hall de una vivienda hasta donde llegó para buscar señal.

La actitud de la docente fue repudiada en las redes y alistan una movilización de la facultad en defensa del alumno.