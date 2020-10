Corrientes lidera el reclamo en el Congreso para que se coparticipen más impuestos

Exactamente hace una semana, el gobernador Gustavo Valdés alertaba, en un medio radial porteño, sobre la latente pérdida de autonomía financiera de las provincias y advertía que hay impuestos que no se coparticipan.

Ese reclamo llegó al Congreso y los legisladores de Juntos por el Cambio batallan para que el proyecto de Presupuesto 2021 no permita a Nación generar mayor discrecionalidad.

El martes será el Día D para lograr los cambios necesarios que beneficien no solo a Corrientes, sino también al resto de las provincias, confirmaron a este medio.

“Queremos que las provincias no pierdan autonomías y así como está planteado el Presupuesto, la Nación tendrá la posibilidad de asistir de manera discrecional a las jurisdicciones”, explicó a El Litoral el diputado nacional Jorge Vara.

Los legisladores de la oposición advirtieron sobre la necesidad de coparticipar el impuesto al cheque, el impuesto país y el futuro tributo a las riquezas.

“Lo que queremos es que crezca la coparticipación y que se garantice la independencia de las provincias. Pero hay muchos impuestos que no se coparticipan y que solo amplían la caja de la Nación: el impuesto país, el impuesto al cheque y lo que recaudarán por el proceso inflacionario deja a las provincias en desigualdad de condiciones. Nosotros queremos que Nación asista a todas las jurisdicciones por igual, pero así como está planteado el proyecto, eso no sucederá”, agregó.

“Las retenciones tuvieron aumentos y eso no se está coparticipando a las provincias”, advirtió.

El propio gobernador Gustavo Valdés ya había alertado al respecto: “Todo se está financiando con emisión, en medio de una economía paralizada, hay que estar en los zapatos del Presidente de la Nación y de su ministro de Economía para resolver esto, ya que nos encontramos con una economía parada, donde la disparidad cambiaria afecta sobre todo al productor, el que debe exportar”.

“Se avanzó con la emisión porque había que dar soluciones urgentes en una situación muy complicada para que miles de argentinos puedan tener acceso a un plato de comida. Eso traerá consecuencias obviamente, como la depreciación del peso”.

“El posible aporte de las grandes riquezas tampoco vendrá para las provincias, por lo que se robustecerá la caja nacional. Esto también es un debate pendiente, el del auténtico federalismo”.

“Debe haber un ingreso de emergencia para esta situación, ya que muchos ciudadanos han sido alcanzados por los efectos negativos en lo económico, pero también debe haber un plan serio, una salida clara a esta crisis y se debe explicar de frente a la ciudadanía sobre esto”, había dicho Valdés.

El mandatario también había manifestado sus diferencias sobre la cantidad de obras que se incluyeron para Corrientes en el Presupuesto 2021.

Por eso hubo una reunión por Zoom el jueves con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y se acordó avanzar en un trabajo conjunto para lograr financiamiento para varias obras para la provincia.

Sin embargo, el diputado Vara fue escéptico al respecto. “Hay muchas obras que se incluyeron en presupuestos anteriores y no se ejecutaron. Que estén en el presupuesto no garantiza nada, el Gobierno nacional tiene varias estrategias para no avanzar en esos proyectos y ya pasó”.

Se espera incluir en el Presupuesto 2021 la rotonda de acceso a Curuzú Cuatiá, colectoras de acceso desde la ciudad hasta los parques industriales en Goya y Mocoretá, dársena en la Ruta 118 y el puente Goya-Reconquista.

En tanto, el ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, aseguró: “Son insuficientes las obras presupuestadas para Corrientes, porque nosotros planteamos la necesidad de un mayor desarrollo de las economías regionales, siempre amparado en mayor crecimiento de infraestructuras posibles”.

El titular de la cartera económica de la provincia agregó que “hay una sucesión de obras que no fueron incluidas y que no sabemos a ciencia cierta su destino, considerando que si no están incluidas en el Presupuesto del año que viene, la ejecución no se va a dar”.

No obstante, Valdés destacó el diálogo entre oficialismo y oposición al informar sobre este encuentro, expresando en Twitter que “trabajamos unidos para lograr la mejor ley posible”.

En este sentido, Rivas Piasentini indicó que se continuará gestionando para que Corrientes obtenga una mejor consideración en el reparto de recursos. “Tenemos reuniones de trabajo y vamos a enviar un listado de obras que queremos que sean incluidas en el presupuesto nacional”, señaló.