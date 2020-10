Unne: Ingeniería denunciará “amenazas” contra la docente que expulsó a un estudiante

Desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) comunicaron que se iniciarán “denuncias y acciones legales” ante “las amenazas y mensajes de violencia” que recibió la docente que había expulsado a un estudiante, por no poder encender su cámara web. El decano de la unidad académica aseguró que la situación ya fue solucionada entre ambas partes, y que hoy habrá una nueva reunión para terminar de esclarecer lo sucedido.

Mediante un comunicado, las autoridades de la Facultad de Ingeniería informaron ayer que iniciarán “las denuncias y acciones legales pertinentes para preservar la integridad física de la docente atacada”, Claudia Durnbeck, de la cátedra de Análisis Matemático II. La profesora fue cuestionada duramente en las redes sociales durante los últimos días a raíz de la viralización de un video en el que ella expulsa de la clase a un estudiante, debido a que este no podía encender la cámara por estar en la calle. El joven intentó explicar que en su hogar no tenía conectividad, pero la decisión se tomó de todas maneras.

“Rechazamos enfáticamente todo tipo de violencia y apología a cometer actos delictivos contra una trabajadora docente, porque ese tipo de acciones no solo afectan a la docente y a su familia, sino también a la institución que no deja de ser parte de la educación pública y gratuita que enorgullece a la Argentina”, señalaron desde la unidad académica. Además, subrayaron que “por una situación que ya fue aclarada y solucionada, no podemos permitir que inunden las redes con mensajes de odio, que inciten a la violencia y a cometer delitos”.

El decano José Basterra comentó ayer que el miércoles pasado, día en que sucedió el hecho, hubo un dialogo entre Durnbeck y el estudiante para saber qué pasó, y que ambas partes llegaron a un acuerdo para que el joven pueda recuperar la clase. “Tuvimos los puntos de vista tanto del alumno como de la docente, que tiene más de 35 años en nuestra facultad. Estamos trabajando con el 100% de las materias virtualizadas, con mucho esfuerzo, con lo cual tampoco estamos de acuerdo en que se saque al alumno por una cámara salvo que sea un examen”, dijo Basterra a radio Sudamericana.

“Mañana nos reuniremos nuevamente aunque ya se pusieron de acuerdo entre alumno y docente, pero necesitamos el descargo de la docente y del auxiliar, para que el Consejo Directivo tome las medidas necesarias si corresponde”, continuó el decano, y aseguró que “hablar de una sanción es adelantarse a algo que no creo oportuno. Primero, queremos escuchar todas las voces”.

En este contexto, la profesora Durnbeck publicó un video con su descargo sobre lo ocurrido, aclarando que tomó la decisión de expulsar al alumno porque no podía activar su cámara, y este es un requisito obligatorio que impuso para dar sus clases. “Por una cuestión personal impuse que los alumnos que asistan a la clase estén con la cámara activada, porque muchos se conectan y hacen otra cosa”, señaló.

La docente contó que en ese momento “traté de entender qué dificultad tenía, no pude comprenderlo y el resto de la clase estaba esperando”. “Los presentes ponen mucho de sí y no puedo distraerlos un momento para entender un audio con fritura, así que actué como con todo alumno que no tiene el video activado: se lo elimina de la clase”, continuó.

Por último, remarcó que “ese mismo día se habló con la titular de la cátedra, me postulé para dar de vuelta la clase y él estuvo de acuerdo; e incluso se disculpó porque no pudo contar lo que pasaba”. “El asunto está solucionado y es muy grueso lo que estamos pasando con insultos y escraches en grupos de WhatsApp y Facebook”, concluyó.

