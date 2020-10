Germán Martitegui tiene coronavirus y tendrá un reemplazo de lujo en Masterchef Celebrity

En solo poco más de dos semanas Masterchef Celebrity se convirtió en uno de los programas preferidos del público. Sin embargo, y por situaciones de fuerza mayor, la producción tuvo que realizar cambios en el staff del ciclo más visto de Telefe.

Primero suspendieron las grabaciones durante dos días luego de que el Polaco presentara síntomas de coronavirus. Tanto él como los participantes que tuvieron contacto estrecho con el cantante se aislaron hasta que se confirmaron los positivos del músico y de Vicky Xipolitakis.

A Ezequiel Cwirkaluk lo reemplazará Natalie Pérez y a la Griega Christian Sancho, quienes tendrán la difícil tarea de cuidar el lugar de sus compañeros que, aunque tal vez no se destaquen en la cocina, son de los más divertidos frente a cámara.

Sin embargo, en las últimas horas se confirmó una nueva ausencia. Esta vez la de Germán Martitegui, jurado junto con Donato de Santis y Damián Betular. El renombrado chef se contagió de COVID-19 y debe permanecer aislado. En su cuenta de Twitter puso: “Ayer desperté con fiebre y como el viernes me había hecho un hisopado que me dio negativo, pensé que era insolación. Preventivamente me hisopé ayer y el resultado fue positivo. Me siento perfecto y estoy aislado en casa”.

Su lugar en el tribunal del reality lo ocupará nada más ni nada menos que la prestigiosa Dolli Irigoyen. Ella ya había estado como jurado invitada en ediciones anteriores del programa y durante la primera semana de la versión celebrity. En su momento les había hecho hacer a los concursantes un carpaccio que luego evaluó.

Como el ciclo va grabado y tienen varias emisiones adelantadas, los reemplazos recién podrían verse dentro de diez días o una semana.

Cada semana los participantes de Masterchef Celebrity se dividen en dos grupos, uno que cocina el lunes y otro el martes. De los resultados de esos platos surgen otros dos grupos: los mejores pasan al miércoles de beneficios, donde obtienen medallas que los ayudarán en la semana siguiente y al jueves, previa de eliminación.

Los participantes que no llegaron a convencer al jurado en esos días deberán cocinar nuevamente el domingo, en la gala de eliminación y al final uno dejará su delantal. El primero en irse fue el actor Nacho Sureda y la última semana, quien se fue con una sonrisa y cantando “Me mata” fue Martín Fabio, más conocido como el Mono de Kapanga.

Una de las cosas más atractivas del programa es el casting, con personajes de varios ámbitos y de diferentes niveles dentro de la cocina. En el show participan Sofía Pachano, Boy Olmi e Iliana Calabró, unos de los preferidos del jurado y quienes mejor se defienden delante de las ollas; Claudia Villafañe, quien cocina bien pero que además llegó con muchas ganas de aprender según ella misma contó; Rocío Marengo, que fue semifinalista de la versión chilena del show y Belu Lucius, Analía Franchín y Patricia Sosa que aunque a veces están en problemas, cumplen muy bien con sus creaciones.

Fede Bal, el Turco García, Leticia Siciliani y Roberto Moldavsky que como el Polaco, no saben cocinar demasiado, pero están aprendiendo y ponen ganas en la cocina. Una de las revelaciones del certamen es Vicky Xipolitakis que aunque aparenta no saber cocinar, siempre pasa al balcón gracia a sus buenos platos, esquivando las galas de eliminación.

