Fue salvajemente golpeada, el supuesto agresor se presentó en la comisaría y negó la acusación

Un confuso episodio se registró el pasado domingo en la ciudad de Corrientes, cuando una mujer denunció en la Comisaría Quinta que su madre, perteneciente a la comunidad gitana, fue brutalmente golpeada en un intento de asalto. No obstante, el presunto culpable se presentó ante la Justicia y negó ser el responsable del violento hecho.

De acuerdo a información publicada por el portal capitalino Radio Dos, el violento episodio ocurrió en la madrugada del último domingo, en una vivienda ubicada en el barrio Chiquita de esta ciudad. Allí, una mujer de la comunidad gitana, de nombre Olga, habría sido víctima de un asalto por parte de un joven que, además de robarle, le habría propinado golpes, dejándole el rostro ensangrentado y con varios hematomas. Según el citado medio, por el caso se inició una causa judicial contra quien estaría señalado de ser el responsable de la brutal agresión, un hombre conocido con el alias “Chongo”. No obstante, el sujeto -presunto culpable- se presentó en la dependencia policial para realizar su descargo, sosteniendo que no tuvo nada que ver con el violento asalto. Por su parte, realizó una contradenuncia y, además, en momentos en que se encontraba en esa comisaría, grabó un video que fue compartido en las redes sociales, donde sostiene que “yo no soy un pega mujeres. Nunca haría eso y doy la cara”. Ahora la Justicia continúa con la investigación para determinar qué fue lo que verdaderamente ocurrió.

