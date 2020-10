Por la pandemia y la sequía, Concepción proyecta generar otros productos turísticos

La afluencia de turistas varía en estos tiempos en los que, debido a la pandemia de covid-19, se aplican protocolos sanitarios especiales. Llegaron a recibir hasta 115 personas un fin de semana y en otro -como el actual- a 48. Teniendo en cuenta el nuevo contexto y que la sequía les impide ofrecer el paseo en canoa cinchada, uno de los más solicitados, el Municipio de Concepción del Yaguareté Corá está trabajando junto con el Ministerio de Turismo de la Provincia para, precisamente, generar otros productos turísticos que le permitirán incorporar atractivos a los que ya posee.

“Tenemos 215 plazas y mucho por ofrecer. Quienes nos visiten podrán disfrutar de paseos -cortos o largos- en lanchas, realizar avistajes de aves y de otros animales autóctonos, recorrer caminos históricos, visitar los tres museos que existen en nuestra localidad, etcétera. A eso hay que sumarle la excelente gastronomía que tenemos. La verdad es que aquellos que nos visiten la pasarán muy bien”, aseveró la directora de Turismo de Concepción, Ayelén Mercado, en diálogo con El Litoral.

Desde que se reactivó el turismo local con la aplicación del correspondiente protocolo, la afluencia de turistas fluctúa. “Por ejemplo, un fin de semana llegamos a recibir 115 turistas; en el previo al Día de la Madre, 79. Y ahora tenemos 48. Pero, además, contamos con la visita del propio ministro de Turismo, Sebastián Slobayen y su familia. Contar con él acá es algo muy grato porque de esa forma demuestra que Concepción -al igual que distintos lugares de Corrientes- es un buen lugar para disfrutar”, destacó la funcionaria comunal. Tras lo cual comentó que el Municipio y el Ministerio de Turismo de la Provincia están trabajando en conjunto para generar otros productos que permitan ampliar la oferta para quienes quieran visitar la localidad.

Cambios

“Debido a la sequía no se puede realizar uno de los paseos más requeridos por los turistas: el de la canoa cinchada. Es que el circuito se desarrolla por canales que, por lo general, reciben agua del arroyo Carambola. Pero ahora eso está seco y en consecuencia no se puede hacer. Entonces, para suplantar esa opción y, por supuesto, incorporar otras, es que se están elaborando nuevos productos turísticos”, comentó Mercado. Subrayó luego: “Solo ese paseo náutico no se puede hacer. Los otros siguen disponibles, como el circuito corto y largo en lancha, que se realiza precisamente por el arroyo Carambola”.

En este sentido, Mercado expresó que en función de las altas temperaturas se modificaron los horarios de algunos paseos. “Antes las lanchas iniciaban su recorrido cerca del mediodía, pero ahora lo hacen entre las 7.30 y las 8. Tratamos de generar las condiciones para que los turistas estén cómodos y puedan disfrutar al máximo su experiencia en Concepción”, aseguró la directora de Turismo.

Control

Mercado comentó que además del protocolo que se aplica para cada una de las actividades turísticas, el intendente Lucio Fernández ratificó que seguirán haciendo los controles en el acceso, donde no solamente registran los datos de las personas, sino que también las hacen pasar por la cabina sanitizante y les realizan el control de temperatura.

