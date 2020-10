Ante la Aabe, gestionarán el comodato de tierras que ya son utilizadas por Ituzaingó

Durante la construcción de la represa hidroeléctrica Yacyretá, en Ituzaingó se edificaron una serie de instalaciones públicas y hasta barrios para así brindar las condiciones adecuadas a los obreros que -junto con sus familias- arribaron a la ciudad. Concluidas las obras de la represa, un gran número de los nuevos pobladores permanecieron allí y también las instalaciones que si bien fueron construidas en terrenos que son del Estado nacional, -durante las últimas décadas- son mantenidas con recursos municipales. A fin de llegar a un acuerdo que favorezca a los población en general, el Ejecutivo y el Concejo conformaron una comisión especial para pedir a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) que les ceda en comodato aquellas tierras en las que hay construcciones públicas donde es necesario ejecutar mejoras.

El último viernes en la comuna se concretó la primera reunión de una comisión especial que está integrada por el intendente, Eduardo Burna; el secretario de Asuntos Jurídicos, Luis Codazzi; la coordinadora de Catastro, Yenhy Contte; el presidente del Concejo, Walter Gómez, y ediles que integran la comisión de Legislación: Catalina Corrales, Ana Améndola, Diego Ponce, Silvano Romero y Elvira Romero.

“El tema volvió a resurgir porque hay familias del barrio 231 Viviendas que terminaron de pagar las cuotas para poder ser propietarios del hogar en el que viven. Esos pagos fueron realizados al organismo que tiene a su cargo esos inmuebles que fueron construidos tanto para quienes trabajaron en la construcción de Yacyretá como docentes. Sin embargo, no se puede acceder al título de propiedad porque si bien las casas están bajo la jurisdicción de la Aabe, las obras se hicieron en terrenos que son propiedad del Municipio”, explicaron desde el ámbito legislativo al ser consultados por El Litoral.

Teniendo en cuenta eso y que también hay una serie de edificios y espacios públicos que corresponden a la Aabe, pero que son mantenidos hace varias décadas por la Municipalidad, “coincidimos en que se puede llegar a un acuerdo que beneficie a todos los ituzaingueños”.

Y fue así que tanto el Ejecutivo como el Legislativo local acordaron conformar una comisión especial a través de la cual iniciarán las gestiones para pedir que la Aabe les ceda en comodato inmuebles públicos que están bajo su jurisdicción, pero cuyo mantenimiento es solventado por la Municipalidad.

“En base a un exhaustivo relevamiento a cargo del área de Catastro y con el asesoramiento jurídico del Municipio, vamos a elaborar un informe con el requerimiento correspondiente que el Intendente luego presentará ante el organismo correspondiente”, indicaron a este medio.

Intercambio y aporte

Con la propuesta que -en principio- tienen proyectada en la comuna, buscan realizar un intercambio. Por un lado, el Municipio cedería las tierras en las que está emplazado el barrio 231 Viviendas y, por el otro, la Aabbe otorgaría en comodato los inmuebles que son de su dominio, pero que en la vida diaria están siendo sostenidos con recursos municipales.

“Esa situación se da por ejemplo con la terminal de ómnibus, el complejo deportivo de las Mil Viviendas, las instalaciones del campamento G2, etc.”, señalaron desde el recinto. En tanto, añadieron que “en los dos primeros inmuebles citados se necesitan hacer obras que demandarán una inversión considerable. Pero el Municipio no puede solicitar financiación para algo que no es de su propiedad o -como en este caso- sobre el cual al menos no posee un comodato”.

“Son varias las cuestiones a analizar y tener en cuenta, pero confiamos en que se podrá arribar a un acuerdo que beneficie a toda la comunidad”, concluyeron.

(CC)