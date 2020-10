Investigan los procesos y formas que adopta el trabajo en el Estado

“De burócratas, funcionarios y trabajadores: hacia la comprensión de los procesos de trabajo en el Estado provincial correntino” se titula el proyecto de investigación a cargo de un equipo de la licenciatura de Relaciones Laborales de la Facultad de Ciencias Económicas. Pese a la pandemia, la iniciativa está en marcha bajo la dirección de la doctora Valeria Ojeda.

Este proyecto de investigación parte de una serie de preguntas relacionadas a las formas que adopta el trabajo en el Estado. Cómo se organiza, cómo se define, cuáles son las cuestiones que lo significan, cómo lo asumen sus trabajadores y trabajadoras, qué efectos tiene en sus vidas, y cómo impacta en la producción de bienes y servicios de naturaleza pública. Preguntas que buscarán respuesta en los próximos meses.

El equipo a cargo de este proyecto está compuesto por investigadoras e investigadores, becarias y becarios, y estudiantes de las facultades de Ciencias Económicas y de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas.

“Nuestro proyecto inició en este difícil 2020. Luego de los reacomodamientos necesarios para habituarnos al trabajo virtual, nos encontramos en este momento identificando vías de acceso a ese Estado, muchas veces entendido como una institución monolítica y sin fisuras, enorme e insondable”, reflejaron a El Litoral.

Asimismo, como parte de la labor de este equipo, “nos encontramos produciendo marcos interpretativos comunes, que nos permitan “hablar un mismo idioma”, para luego sí poder operar categorías teóricas adecuadas al problema que nos agrupa”.

Puntos de partida

Al momento de iniciar el proyecto de investigación, el equipo se planteó una serie de premisas inicial.

Señalaron, por ejemplo, que generalmente interpretado como problemáticas “de personal”, o de “recursos humanos”, las maneras en que se organiza, dirige, coordina al empleo estatal mucho dicen de la forma en que ese Estado interpreta el aporte de su plantilla de empleados y empleadas.

Plantean además que organizar el trabajo tiene que ver con la gestión, una palabra muy de moda y hasta a veces vaciada de contenido, vinculada a “hacer que las cosas pasen”. Y la gestión del personal o de los recursos humanos es una construcción de circulación bastante habitual también en las estructuras burocráticas estatales.

Sin embargo, es un término que nació en organizaciones y empresas de carácter privado, donde los productos y servicios se caracterizan por la búsqueda de la rentabilidad.

A partir de este razonamiento, se plantean otras preguntas. ¿Qué sucede con la tal GRH, Gestión de RR. HH., Gestión del Personal, o Gestión del Trabajo en el Estado? ¿Qué buscan los Estados y qué finalidad cumplen sus procesos productivos? ¿Cómo significar una gestión del trabajo que no persigue la rentabilidad sino el sostenimiento del bien común a través de bienes y servicios de naturaleza pública?

Se hacen estos interrogantes desde un posicionamiento que abandona la lógica mercantil. “Por lo tanto, nos alejamos de los “teóricos” del management (término anglosajón que alude a la gestión), para proponer lecturas de índole etnográfica que nos permitan acceder a datos más situados, locales y que promuevan análisis que partan de las propias caracterizaciones del sistema que realizan las y los estatales correntinos”, explican.

¿De qué nos serviría analizar la organización de los procesos de trabajo en la administración pública, si no los conectamos con las pautas de interrelación propias de la sociedad en la cual esta administración está enclavada? ¿Sirve acaso trasladar la teoría de la burocracia para analizar el empleo público en Corrientes? ¿Servirá el New Public Management como alternativa “modernizadora”? ¿O acaso no será mejor ensayar primero un entendimiento de las lógicas que sustentan las formas de vincularse en el empleo público correntino, para luego sí avanzar en propuestas de mejora?

Todos cuestionamientos hechos como parte del proyecto de investigación que, pese los inconvenientes provocados por la pandemia, buscan poner en marcha.