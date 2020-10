Se esperan definiciones en la reunión del Torneo Federal A prevista para hoy

¿Será la tercera la vencida? Las autoridades del Consejo Federal de la AFA y los principales directivos de los clubes que participan del torneo Federal A se volverán a ver las caras hoy. Se realizará virtualmente, a partir de las 19, y esta vez se aguardan decisiones que permitan arrojar claridad al menos sobre los equipos que tendrán la chance de participar en el ascenso a la Primera Nacional.

La disparidad de criterios de las instituciones, que en su gran mayoría ponen por delante sus intereses deportivos particulares, hicieron fracasar las anteriores dos convocatorias, con fuego cruzado directo entre dirigentes con posturas contrarias.

Para allanar el camino en la última reunión se decidió que las instituciones envíen previamente la decisión si están en condiciones de participar de la competencia, y en caso de que lo deseen, también sus proyectos de formato.

“Nosotros tenemos que pensar en las 30 instituciones, después se verá cómo se determinará, esa es otra cuestión. Tenemos que pensar en conjunto y en general para tomar una decisión. Yo creo que la determinación final la tienen que tomar las instituciones, obviamente el Consejo Federal va a estar al frente de esas decisiones”, señaló días atrás a Interior Futbolero el secretario General del Consejo Federal, Javier Treuque.

Como las diferencias continúan, y son muy pronunciadas entre los equipos que al momento de la interrupción del torneo ocupaban puestos de clasificación y el resto, será seguramente el Consejo Federal el que deba tomar de una vez por todas una decisión al respecto.

El dirigente agregó: “Se hace difícil tomar una determinación cuando hay 30 opiniones distintas. Nosotros vamos a acatar lo que diga la mayoría siempre y cuando sea por el bien en general”.

Treuque volvió a aclarar que la participación de los equipos por el ascenso no será obligatoria. “Los clubes que no quieran o no puedan participar no van a tener ninguna sanción. Eso lo establecimos en la reunión del viernes pasado, aquel que no pudiera por ‘x’ causa, solamente tenía que comunicarlo al Consejo Federal”.

No existe ninguna seguridad que el encuentro de esta tarde, que concluirá seguramente en horas de la noche, arroje alguna luz. Algunos clubes aguardan la definición de la forma de disputa del ascenso, otros tan sólo quieren tener certeza si podrán participar del mismo para activar la vuelta a los entrenamientos, entre los que se encuentra Boca Unidos.

Propuesta correntina

Precisamente, la institución correntina envió el jueves una nota al Consejo Federal confirmando su deseo de tomar parte del nuevo torneo, al tiempo de proponer que todos los equipos de la divisional puedan participar por el ascenso, divididos en dos grupos por cada zona, teniendo en cuenta la cercanía geográfica y la cantidad de participantes.

Además, el club ofreció sus amplias instalaciones para que pueda albergar a una de las zonas de la definición, con la modalidad “burbujas”, para lo cual dijo contar con el apoyo del Gobierno Provincial para facilitar la llegada de las delegaciones a la ciudad.

Desde la dirigencia aurirroja ya se gestionaron los permisos ante el Gobierno Provincial para que los jugadores que no residen en la ciudad puedan ingresar sin inconvenientes, cumpliendo con el hisopado correspondiente.

Es así que ya está en Corrientes el arquero Cristian Martínez, en las próximas horas se espera por Gonzalo Ríos y Germán Herrera, quienes finalizaron sus préstamos con Central Norte de Salta y Almagro de la Primera Nacional, respectivamente.

En tanto que se aguardará a lo que suceda en la reunión de este martes para continuar trabajando en el arribo del resto de los futbolistas y del cuerpo técnico encabezado por Claudio Marini.

(RP)