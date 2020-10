Evalúan presupuesto para las elecciones 2021 que serán costosas por la pandemia

Considerando que se alista el Presupuesto Provincial 2021, la Junta Electoral analiza sus números considerando algunas previsiones dada la pandemia y las medidas que tendrán que tomarse en los próximos procesos electorales. En tanto el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical analizan sus procesos internos ante el vencimiento de mandatos.

Tras la presentación del Presupuesto Nacional 2021 en la Cámara de Diputados, y la confección de los números provinciales que está llevando adelante el Gobierno provincial, considerando la situación sanitaria que también influirá en los procesos electorales del año entrante, el presidente de la Junta Electoral, Gustavo Sánchez Mariño dialogó con El Litoral y dijo que “estamos analizando los costos de los procesos electorales, ya que en Corrientes se realizarán las elecciones provinciales, municipales y nacionales. Estamos previendo todos los protocolos posibles, porque puede o no haber vacuna cuando llegue ese momento, pero no podemos dejar de preverlo. Todavía no tenemos un números”.

“Todo está en estudio, es una situación difícil, hay que asegurar el distanciamiento social, la sanidad, la salud de todos los votantes y de las personas que trabajan en los equipos como los presidentes y fiscales de mesa, los delegados y demás, detalló.

En cuanto a la posibilidad de incorporar el voto electrónico para evitar el manejo de las boletas, Sánchez Mariño sostuvo que “no estamos pensando en incorporarlo, pero por supuesto que todo esto debe ser determinado por el Poder Legislativo que tiene la facultad y si esto sucede tendremos que acatarlo”.

Internas

En este contexto de pandemia, los partidos políticos también deben realizar sus propios procesos internos y en este sentido, El Litoral consultó al interventor del Partido Justicialista Julio Sotelo, quien y dijo que “no estamos todavía en condiciones de llamar a internas. No tengo ningún tipo de alternativa para poder convocarlas, ya que tendríamos que movilizar a más de 104 mil afiliados para concurrir a las urnas”.

“Más allá de las conversaciones en cuanto a la posibilidad de encontrar una lista de unidad para el Consejo Provincial, hay que considerar que no solo debemos hacer la convocatoria para elegir estas autoridades, sino también las elecciones en todos los departamentos, en todos los pueblos, por lo cual es algo impensable”.

“Voy a intentar por todos los medios, si se dan las condiciones poder hacer las internas en diciembre o eventualmente hacer una convocatoria para los primeros días de enero o febrero”, indicó.

En cuanto a los procesos electorales del año que viene dijo que “creo que va ver una fuerte presión tanto de origen sanitario y también político para que haya la menor cantidad posible de sufragios a fin de evitar movilizaciones. Vamos a tratar de tomar entre todos los partidos políticos y el propio Gobierno las medidas que tiendan a evitar la proliferación de elecciones”.

“Hubo reuniones de apoderados de partidos con autoridades nacionales donde también participó el peronismo. Se está empezando a trabajar en el tema. Se está viendo si se pueden desdoblar los días electorales, cómo votar en más escuelas de las que generalmente lo hacemos, dividir los circuitos electorales. Se debe evaluar el riesgo de la urna con boletas que han sido colocadas por muchas personas, el momento del escrutinio de una mesa donde las aulas son chicas y son muchas personas. Por todas estas cuestiones se deberán tomar medidas”, concluyó.

En tanto, la senadora y apoderada de la Unión Cívica Radical (UCR) Graciela Rodríguez se refirió a las elecciones internas y dijo que “el Comité Nacional recomendó a todos los distritos la prórroga de mandato de las autoridades. Otras jurisdicciones ya avanzaron, pero todavía nosotros no lo hemos resuelto porque tenemos tiempo hasta mediados de diciembre”.

“El llamado está establecido en la Constitución y sobre el tema todavía no estamos hablando. En su momento lo analizaremos”, sostuvo ante la posibilidad de unificar las elecciones del año próximo por la pandemia.

(MNR)