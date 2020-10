En una Argentina llena de frases vacías, de algunos funcionarios que dicen lo contrario por la tarde de lo que dijeron por la mañana y que lamentan los pobres que heredaron y justifican los que dejarán. De tantos resignados. En esa Argentina tenemos el mérito de poder encontrar en el conocimiento, en la solidaridad y conciencia en que solo a través del consenso estará la posibilidad de un resurgimiento que nos pueda rescatar.

Unidas las voluntades, ¿por qué no pensar que producir es trabajo, es desarrollo, es dignidad? Si la carga impositiva hace esto imposible, ¿por qué no dejar de cobrar impuestos por fabricar? Igual no se cobrarán por no hacerlo. ¿Por qué no flexibilizar la relación laboral, integrando también al sueldo lo que se cobra por plan? Si lo peor es no trabajar.

¿Por qué no hacer lo que no se hace, así no se destruye lo que ya tenemos y competimos con lo de afuera? ¿Por qué no hacer aquello donde tengamos ventajas comparativas, integradas por insumos propios? ¿Por qué no crear escuelas fábricas en inmuebles vacíos y así formar aprendices, dar un oficio y que con su esfuerzo paguen la enseñanza?

¿Por qué no nos miramos en el espejo y hacemos algo? El camino es único, mientras discutimos. “¡Vámonos!”, como ordenó San Martín cuando partió a liberar tierras hermanas.

Aquellos que puedan ahorrar, que sigan ahorrando, y en verdes, en un bono de forestación garantizado por el Estado que plante y administre y que, entre otras tierras, usemos aquellas donde la naturaleza y la improvisación permitieron que el incendio la desbastara. Se hace camino al andar, asumamos nuestra responsabilidad, la historia nos espera una vez más.

Néstor Perl

Exgobernador de Chubut.