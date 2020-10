Cerró Madrid, pero la Justicia la volvió a abrir y el Presidente busca un aval

El Presidente de España, Pedro Sánchez, convocó a una junta de ministros para declarar el estado de alarma en la capital, Madrid, luego de que el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad (Tsjm) rechazó las medidas que restringen desde el viernes pasado las entradas y salidas de personas en ese distrito y nueve municipios limítrofes de su región implementadas para frenar los contagios de coronavirus.

El órgano judicial entiende que esas limitaciones suponen “una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal que la ampare”, según señala en un comunicado. Sánchez convocó un Consejo de Ministros extraordinario para hoy con el fin de decretar el estado de alarma en Madrid durante 15 días, el tiempo que permite la Constitución al Gobierno para este mecanismo de extrema urgencia.

A partir de ahí, cualquier prórroga debería ser aprobada por el Congreso. Esta decisión llega tras el revés sufrido por el Ejecutivo tras la decisión del Tribunal superior de Justicia de Madrid de denegar la ratificación del cierre impuesto por el Ministerio de Sanidad para frenar los contagios, al entender que suponen “una injerencia en los derechos fundamentales sin habilitación legal que la ampare”.

Al no contar con el aval judicial, no se podía multar a los incumplidores y quedan en papel mojado los confinamientos perimetrales a 4.786.948 ciudadanos que, desde el pasado viernes por la noche, no podían salir de sus municipios salvo excepciones y con justificante.

Al regresar a última hora de la tarde de un viaje a Argelia, Sánchez, según informa La Moncloa, llamó a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para ofrecerle tres posibles salidas. “1. Que la Comunidad de Madrid, como autoridad competente en materia sanitaria, dicte una Orden al amparo de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, del 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. 2. Que solicite la declaración del estado de alarma para que sea el Gobierno de España conjuntamente con la Comunidad de Madrid quien lo declare y ratifique las medidas en cuestión. 3. Que sea el Gobierno de España quien declare el estado de alarma, sin necesidad de que se formule previamente una solicitud”.

(JML)