Sin prescindir del WhatsApp, volvieron las clases presenciales en aulas rurales

Aunque comparten características en común, cada comunidad educativa tiene una realidad. Y hace más de siete meses la pandemia de coronavirus cambió lo que habían proyectado para este ciclo lectivo. Docentes, padres y alumnos no tuvieron otra opción que adaptarse al nuevo sistema de enseñanza porque las clases ya no podían realizarse de manera presencial. Ante esto, los contenidos curriculares comenzaron a ser transmitidos a través de la aplicación de mensajería instantánea de los celulares -WhatsApp- y cuadernillos impresos. Estos métodos persisten pero, desde ayer, se reanudó la actividad en los salones de colegios rurales. No obstante, sólo están habilitados para quienes cursan el último año de su nivel educativo y cumpliendo un estricto protocolo sanitario.

“El 3 de marzo comencé a trabajar acá como docente y director interino. Por lo que pude dar pocos días clases presenciales”, recordó Fernando Romero, que es personal único en la Escuela Primaria Nº 60 del paraje Zapallo de Lomas de Vallejos.

Sin embargo, durante todos estos meses no dejó de enseñar. “Son 16 alumnos en total. Pero algunos integran una misma familia. Por ejemplo, en un caso, tengo hermanitos que cursan distintos grados. Entonces, dentro de todo, fue sencillo organizarme con ellos”, contó el docente en diálogo con El Litoral. Para que eso fuera posible, destacó que fue importante el apoyo que recibió de los tutores y de la supervisora.

“En los hogares que sabía que no tenían WhatsApp, sacaba fotocopia del material y se los llevaba personalmente. “Siempre respetando las medidas sanitarias”, acotó.

Tras lo cual indicó que ir hasta los hogares de sus alumnos no le generaba contratiempos porque vive en paraje Cerrito, a unos cinco kilómetros del paraje donde está el colegio.

Un lugar al que ayer nuevamente llegó a pie. “No sé conducir moto ni otro rodado. Y realmente disfruto de la mañana. Así que mi rutina es levantarme a las 5.30, preparar unos mates y caminar hasta la escuela. Llego a las 7.30, sin inconvenientes”, afirmó.

Inclusive para el retorno de las clases presenciales tuvo tiempo hasta para preparar la pizarra de bienvenida. “Como el regreso es sólo para quienes cursan el último año, en nuestro caso sexto, son siete los alumnos que pueden concurrir: seis nenas y un nene”, precisó. Al mismo tiempo que con satisfacción comentó que en cartelera colocó “Bienvenida promoción 2020” y el nombre de cada uno de los futuros egresados. Y aunque minutos antes del arribo de los alumnos le comunicaron que su hermana que vive e Corrientes fue internada en el hospital de campaña debido a afecciones vinculadas al covid-19, “no dejé que la tristeza que sentía empañara el momento que para ellos era especial. Los recibí con la mejor sonrisa porque asistieron las seis nenas con una alegría que se notaba en sus rostros”, remarcó Romero.

Aniversario virtual

En otro punto de la provincia, a unos 25 kilómetros de Virasoro está la Escuela N° 152 de Colonia Unión. Allí se mudó hace unos tres años Saddam Cáceres, quien es oriundo de Mburucuyá.

En diálogo con El Litoral destacó que “fue de gran ayuda que la mayoría tuviera WhatsApp”. Aunque surgieron dificultades en julio cuando se produjo una avería en la antena que da señal de telefonía móvil en la zona.

“Eso generó complicaciones porque los tutores con los chicos tenían que buscar señal para descargar los materiales educativos”, señaló. De todas maneras, como Cáceres vive en la colonia, igual podía acercarles material impreso.

En este contexto, remarcó que “fue trascendental el apoyo de los padres. Mandaba audios explicando las clases y después ellos podían consultarme por la misma vía, es decir WhatsApp”. Aclaró que “sólo uno de los chicos no tenía acceso a un celular, entonces, respetando todos los protocolos, iba hasta su casa. Le daba el material y le explicaba personalmente. Después él me traía la tarea que hizo o yo iba a buscarla”.

Sin prescindir de esas herramientas, ayer volvió a dictar clases presenciales pero sólo para los tres alumnos que cursan el sexto grado. “Los padres estaban preocupados porque ellos el año que viene ya irán al secundario, pero les dije que se queden tranquilos que ahora vamos a reforzar aquellos contenidos sobre los cuales aún tengan dudas”, expresó Cáceres, quien remarcó que “fue un año atípico porque también se estaba preparando el festejo por el 50 aniversario de la escuela”.

Como no podían reunirse en un mismo espacio físico, “los alumnos, exintegrantes de la comunidad, intendentes de la zona y también de la fundación de Las Marías grabaron videos con salutaciones. Con esas imágenes audiovisuales hice un video que publicamos en las redes el 26 de mayo, el día en que se cumplieron las Bodas de Oro del colegio”, narró Saddam.

Todo preparado

“Fueron de gran utilidad los cuadernillos porque en algunos lugares la señal de telefonía no es adecuada. Entonces los chicos tenían que trasladarse hasta lograr obtenerla y así disponer de WhatsApp”, describió que es directora interina de la escuela Primaria 539 de Cañada Burgos, Verónica Lanco.

Ella, llegó ayer al establecimiento educativo y junto con los porteros ultimaron los detalles del protocolo sanitario en los salones.

“Pero como llovió en la zona los chicos no vinieron. En mi caso no tuve inconvenientes porque el camino de acceso fue enripiado. Sin embargo, ellos viven del otro lado. De todas maneras, para mañana (por hoy) los padres me aseguraron que todos estarán acá. Refiriéndose a los alumnos de sexto grado que ahora pueden cursar de manera presencial.

Reformulación de prácticas

“En nuestro caso sólo volvieron para hacer sus prácticas profesionales los seis alumnos que están cursando séptimo año. Ellos se recibirán de Técnicos en Producción Agropecuaria”, afirmó Héctor Montenegro, quien es el rector de la Escuela Agrotécnica Arerungüá. Sobre esto, indicó que “hasta el 2019 se hacían convenios con empresas de la zona, entonces los alumnos cumplían 200 horas como parte de sus prácticas para adquirir experiencia laboral. Pero ahora debido a la pandemia, eso se reformuló porque no es conveniente que ellos se trasladen de un lugar a otro”. Por eso, ahora están trabajando en cuatro proyectos productivos dentro de la institución educativa.

Esto -señaló- no implica aglomeraciones porque “son seis alumnos y los dividimos en dos grupos que vienen en días diferentes y en el transporte de la institución. Es decir que, por viaje, sólo vienen 3 alumnos y el chofer”, precisó Montenegro.

Además de ese recaudo, el rector comentó que las actuales actividades implican un sistema mixto: la práctica es presencial, pero en lo que se refiere a la teoría, una parte se brinda en el colegio y otra, de manera virtual. “La mayoría de los chicos accede a los contenidos por WhatsApp. Tanto los de séptimo año como los demás”, acentuó Montenegro. A su vez, agregó, “y si algún alumno se queda sin paquete de datos en el celular, se le lleva las fotocopias del material”.

De una u otra forma, los docentes encuentran la forma de seguir enseñando, “aunque no podemos negar que la presencialidad es importante, muchos chicos añoran ir a la escuela y te preguntan: ¿cuándo vamos a volver?, subrayó Montenegro.

Tras lo cual concluyó: “Después de este proceso, seguramente habrá cambios que perdurarán, aunque la pandemia termine. En lo personal creo que se avanzará con un sistema de enseñanza mixto donde se combinará lo presencial con lo virtual”.

