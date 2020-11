Contepomi se ilusiona con un triunfo frente a los All Blacks

“Los veo bien a Los Pumas, más allá del resultado que se pueda dar el sábado con los All Blacks. Los síntomas son positivos en un año atípico, complejo y sin competencia”, afirmó Manuel Contepomi, exintegrante de los Pumas y actual representante de Newman, el club donde jugó, en la Unión de Rugby de Buenos Aires (Urba).

“El primer partido oficial del año será contra los All Blacks y ¿quién te dice que hagan historia y que le ganen por primera vez? Nunca se sabe”, dijo en Milenium Sports (FM 106.7).

El sábado, Los Pumas debutarán en el Tres Naciones enfrentando a Nueva Zelanda, a las 3.10 de la madrugada hora argentina, en el Bankwest Stadium de Sidney. El local, Australia, es el otro competidor.

“Chateé con Mario Ledesma para desearle suerte. Con mi visión de ex jugador y alguien involucrado en el mundo del rugby veo que hay un mix de muchos jóvenes y viejitos que hace mucho tiempo que no se da. Me está gustando ese mix y la evolución del cuerpo técnico. Mario Ledesma, a la cabeza, Corcho Fernández Lobbe y Nico Fernández Miranda, han reconocido algunas cosas para seguir evolucionando y además trajeron a Michael Cheika”.

“Si queremos tener un seleccionado competitivo los jugadores no pueden pasar directamente desde cualquier club derecho a Los Pumas. Hoy ya no podés jugar un Mundial cuando estás jugando para un club amateur y pasar al mundo profesional”, sentenció el ex centro de Argentina en los Mundiales de Gales 1999, Australia 2003 y Francia 2007.

Sobre la suspensión de la actividad local, Contepomi explicó: “Desde el Consejo Directivo de la URBA estuvimos estirando la decisión el mayor tiempo posible, pero cuando vimos que llegado el momento no daban las fechas para que los chicos se preparen correctamente tomamos la decisión. Fue difícil, duro y extraño, pero ya estamos pensando en el 2021: ojalá que esto se normalice”.

“Se viene un año de muchísimo laburo y de reconstrucción del rugby en muchos aspectos. Vamos a tener que ser solidarios con los clubes que más fueron afectados por esta situación”, aseguró.