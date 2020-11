Proponen crear una Comisión Permanente para la elección del Defensor de los Vecinos

El concejal del Partido Autonomista, José Romero Brisco, presentó un proyecto de ordenanza que promueve crear una Comisión Permanente, que tendrá a su cargo la elección del Defensor de los Vecinos. Desde 2017 se implementó que es el Intendente de la ciudad quien debe proponer al Defensor y remitir el pliego al Concejo Deliberante. Para salvaguardar cualquier discrecionalidad, Romero Brisco propone que el Defensor concurse por el cargo, y que sea la Comisión integrada por 10 ediles la encargada del proceso.

La composición del cuerpo deberá, en la medida de lo posible, ser proporcional a la representación del Concejo y elegir a un candidato, en un plazo no menor a 30 días del vencimiento del mandato del actual Defensor. Se necesitará para ello la mayoría simple de sus miembros y luego se remitirá el pliego al Concejo, que votará la designación (en un plazo no mayor a 30 días), requiriéndose 2/3 de los votos afirmativos para su elección. De no lograrse la mayoría necesaria, la comisión deberá iniciar un nuevo proceso de selección. Los requisitos e incompatibilidades para los candidatos serán los establecidos por la Carta Orgánica Municipal para el cargo.

“La elección del Defensor de los Vecinos debe ser independiente, unipersonal y autónoma en sus funciones, interviniendo de oficio o a pedido de parte ante hechos, actos u omisiones de la Administración Municipal”, recordó Romero Brisco al justificar su proyecto.

El proceso será similar al de la elección del Defensor del Pueblo. Los postulantes deberán rendir un examen escrito y luego un coloquio, para determinar quién es el más apto para ocupar el cargo. La Comisión evaluará los antecedentes de cada postulante y, de acuerdo con lo preceptuado por la ordenanza correspondiente, elevará al Concejo Deliberante, en un plazo no mayor a cinco días, el nombre del concursante que, a su criterio, responda de mejor modo al perfil necesario para la función que el cargo requiere.