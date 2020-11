Layoy buscará en Brasil puntos claves que lo acerquen a los Juegos Olímpicos

El objetivo está puesto, la espera se acabó para Carlos Layoy. Luego de nueve meses de inactividad, el atleta correntino tiene agenda confirmada.

El oriundo de Paso de los Libres competirá en la prueba de salto en alto en el Gran Premio Brasil Caixa de Atletismo 2020, perteneciente al World Athletics Continental Tour Silver. La competencia se desarrollará el 6 de diciembre, en el Centro Olímpico de Entrenamiento e Investigación, en la ciudad de de San Pablo.

“Estoy muy contento de volver a competir. La última vez que competí fue en marzo pasado”, le comentó a El Litoral el libreño, que actualmente se encuentra en el Central Nacional de Alto Rendimiento (Cenard), preparando su regreso a la actividad.

El certamen brasileño, además de lo que significa volver a competir para el correntino, tiene un plus muy importante: otorga puntos para el ranking internacional, y que es otra de las llaves de acceso a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, el objetivo primordial de Layoy.

“Los entrenamientos están saliendo muy bien”, le comentó a El Litoral el atleta libreño quien volvió a radicarse en la ciudad de Buenos Aires, luego de pasar el mayor tiempo de la cuarentena en Paso de los Libres. “Pareciera que no paré nunca de entrenar, y que en realidad no lo hice, pero obviamente no era lo mismo”, agrega el correntino de 29 años y 10 veces campeón argentino de salto en alto.

El correntino se siente muy bien y lo resalta cada vez que puede. Si bien la pandemia y el consecuente parate de las actividades fue de alto impacto en la carrera del libreño, no impidió que siga adelante y entrenándose.

Vale destacar que la marca actual de Layoy es de 2,05 metros, registrado en Buenos Aires en marzo de este año. En tanto que su mejor salto histórico es de 2,25 metros, el cual lo anotó en los Juegos Odesur de Cochabamba (Bolivia), durante junio de 2018.

La competencia brasileña, que comenzó en 1985 en San Pablo, pasó a formar parte del entonces Circuito Mundial Iaaf en 1990. Es considerada la principal cita internacional del calendario en América Latina. Además se impondrán los índices requeridos para los Juegos Olímpicos de Tokio, programados para el período del 23 de julio y 8 de agosto de 2021.

El correntino viajará al país vecino el 4 de diciembre y el 6 competirá en la pista, siendo la prueba de salto en alto, una de las primeras programadas.

