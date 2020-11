La reacción de la expareja de Coti Sorokin luego de que el cantante blanqueara su romance

“Que estés tan solo con lo bueno que estás”, escribió Cande Tinelli en su cuenta de Instagram junto a una selfie con Coti Sorokin. El posteo de la hija de Marcelo Tinelli no fue casual. Confirmó su relación con el compositor –que publicó la misma foto en sus redes sociales– una vez que el músico firmó el divorcio con Valeria Larrarte, quien fuera su mujer durante los últimos 25 años, y con quien es padre de dos pares de mellizos: Maia e Iván, quienes nacieron en 1995, y Leyre y Dylan, en 2004.

Según informó Karina Iavícoli en Los ángeles de la mañana, el martes de la semana pasada, Coti y Valeria habrían firmado el divorcio que en los últimos meses los tuvo peleados y en medio de un escándalo ya que, además de pareja, eran socios.

Una vez que Roberto Fidel Ernesto Sorokin Espasa –tal es el verdadero nombre del músico– y Valeria Larrarte se separaron legalmente, la flamante pareja pudo oficializar su relación. Según le contó Cande Tinelli a Ángel de Brito, habría conocido al cantante luego de un show que brindó a modo de autoconcierto en San Isidro. Y que hace unos días Coti debió viajar a Mendoza por un compromiso laboral vinculado a un negocio de vinos y ella lo acompañó sabiendo a “lo que se estaba exponiendo”.

Luego de que Coti y Cande Tinelli blanquearan su romance, Valeria Larrarte –ex del músico– se expresó al respecto. “Jamás me metí en esta historia”, fue lo primero que dijo la empresaria a través de un audio que le envió a Tomás Dente y del que el periodista solo decidió compartir algunos segundos este martes en Nosotros a la mañana.

“Siempre fui muy tranquila y tuve una vida súper tranquila y familiar, y enfocada en mis hijos, que es lo que más me importa en la vida. Verme envuelta en todo esto, la verdad, no me va ni un poco”.

Por su parte, y antes de que el panelista del ciclo que conduce el Pollo Álvarez decidiera cortar el mensaje, Valeria Larrarte dejó su opinión sobre la nueva relación de Coti, de quien se separó en octubre de 2019. “Sí, me desilusionó un poco...”, se llega a escuchar en el audio antes de que Dente lo interrumpiera.

Horas antes de hablar con el periodista, la empresaria se había manifestado a través de su cuenta de Instagram. Allí, compartió un video que grabó dentro de su auto y agregó la canción “Heart Of Glass” (“Corazón de vidrio”), de Blondie. “Una vez tuve un amor y fue genial. (Pero) pronto resultó tener un corazón de cristal. Parecía que iba en serio, solo para descubrir mucha desconfianza, el amor quedó atrás”, indica el estribillo del tema que Valeria Larrarte compartió luego de que Coti oficializara su relación con Cande.

Además, agregó un mensaje en el que hace referencia al uso de los emoticones. “Viste ese emoji (el de una persona que se tapa la cara con una mano) y este otro (el de una carita sufriendo). Son los dos que más uso últimamente. ¿Vos cuáles?”, aseguró, e invitó a sus seguidores a que le respondieran.

Por último, publicó una selfie de ella frente al espejo en la cual se tapa su cara con el celular. “Viste cuándo tenés vergüenza... también ajena, te tapás la cara... qué cosa, che...”, dijo Larrarte.

