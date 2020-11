San Martín y Regatas pegan la vuelta mientras se define el regreso de La Liga

Mientras la Asociación de Clubes (AdC) planea el regreso de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) tras los contagios masivos de coronavirus en la burbuja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, varios clubes optaron por regresar a sus respectivas ciudades, entre ellos están San Martín y Regatas Corrientes. Por su parte, Comunicaciones aguardará hasta hoy para tomar una decisión.

La competencia se paralizó el pasado miércoles 18 por un brote de coronavirus que afectó a varias delegaciones entre ellas a los árbitros y comisionados técnicos. Esta situación llevó al Ministerio de Turismo y Deporte, al detectar incumplimientos en los protocolos, a suspender momentáneamente el torneo durante la tarde del martes 17 aunque la AdC se tomó media jornada más antes de cumplir con la medida.

La Liga volverá recién después de la ventana impuesta para la presentación de la selección Argentina por la clasificación de la AmeriCup 2022. El equipo nacional jugará el 27 y 28 en Buenos Aires, por lo tanto se estima que el torneo local regresaría el 30 de noviembre o los primeros días de diciembre.

Frente a esta situación varios equipos emprendieron el regreso a sus respectivas ciudades. San Martín, único puntero de la Conferencia Norte, emprenderá la vuelta a Corrientes hoy sin Franco Alorda y Ariel Checenelli (asistente técnico) que dieron positivo de covid-19, según señalaron a El Litoral.

Mientras que la intención de Regatas es pegar la vuelta mañana (“Se está organizando el regreso”, dijeron desde la entidad del Parque Mitre), en este caso sin Juan Pablo Arengo por estar afectado de coronavirus.

Desde las dos entidades correntinas, informaron que los afectados se encuentran en buen estado de salud y que son asintomáticos.

Tampoco serán parte de las delegaciones Javier Saiz (San Martín), Marco Giordano y Tayavek Gallizi (Regatas) que desde ayer están concentrados con la Selección Argentina.

Por su parte, Comunicaciones se tomará un día más para definir si vuelve a Mercedes. Hoy, habría una nueva reunión de dirigentes y después de la misma se tomará una decisión. Los dirigentes de la Confederación Argentina, la Asociación de Clubes y las entidades que participan de la Liga hicieron varias reuniones virtuales en los últimos días, luego del golpe que significó la cancelación momentánea de la competición por tener al menos 45 contagios entre delegaciones y árbitros, uno de ellos internado.

Las fallas detectadas en el protocolo durante los primeros días de competencia fueron: los hoteles tenían 200 personas, con empleados que salían e ingresaban, sin controles sobre las delegaciones; los árbitros de Capital Federal vivieron en sus casas; el personal de la mesa de control no estuvo hisopado; ante el primer caso positivo no se frenó la competición; no se esperaron los resultados de los testeos para comenzar nuevamente la Conferencia Norte, entre otras cosas.

De las horas de Zoom y de las llamadas telefónicas, estiman potable la posibilidad de reanudar el torneo luego de la ventana Foba, el 27 y 28 de este mes en Buenos Aires.

“El Comité de Crisis Cabb-AdC avanzó hoy con el Ministerio de Turismo y Deporte en el regreso de la Liga Nacional”, señala el comunicado que dio a conocer ayer la Confederación Argentina de Básquetbol.

“Una reunión entre Fabián Borro, presidente de la Cabb, y el ministro Matías Lammens fue el puntapié para determinar que, bajo una nueva modalidad, con estrictos controles de un flamante protocolo y el permanente monitoreo del Ministerio y el Comité de Crisis, la temporada 20/21 se retomará en día a confirmar, luego de la disputa de la ventanas Fiba clasificatorias para la Americup 2022”, agrega la nota. La nueva idea incluye separar a los equipos en varios hoteles, seguir jugando en las canchas de Ferro Carril Oeste y Obras Básket, además de testeos más frecuentes.

De esta forma habría quedado de lado la posibilidad de regresar a las localías.

La alteración del calendario correrá a la Liga Nacional hasta finales de año o principios de enero, al punto que entre las fiestas se jugarían las últimas jornadas o el Final Four.

(FB)