El 2 de diciembre es la fecha tentativa para reanudar el torneo

La Asociación de Clubes (AdC) avanza con las acciones para poder concretar la reanudación de la Liga Nacional de Básquetbol lo antes posible. Mientras se analiza el nuevo protocolo que se deberá presentar a las autoridades nacionales, se estima que los partidos podrían volver el miércoles 2 de diciembre.

El titular de la AdC, Gerardo Montenegro, señaló que “queremos terminar los partidos previstos. El 2 de diciembre volveríamos con la Zona Sur y el 4 con la Zona Norte para concluir la primera fase antes de fin de año”.

Además adelantó en Uno contra Uno que “El Súper 20 lo jugaríamos después del descanso, antes del inicio, en la segunda etapa del torneo”. “Hay voluntad de todas las partes de asumir el compromiso de continuar y el Gobierno tiene la política de que todas las actividades se pongan en marcha, pero el virus aún sigue circulando”, agregó el dirigente santiagueño.

Por otra parte, señaló: “Estamos trabajando para presentar una propuesta de reanudación de La Liga ante el Ministerio de Turismo y Deportes. Creo que la medida de pausar la competencia estuvo muy bien”.

La Liga Nacional se suspendió momentáneamente el pasado miércoles 18 por una decisión del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación frente a varios casos de coronavirus que afectó a diferentes clubes que participan de la temporada 2020-2021.

“Fabián (Borro, presidente de la Cabb) ha mantenido una reunión con el Ministerio de Deportes informando sobre todo el proceso de inicio de temporada. Apareció el Ministro (Matías Lammens) con la suspensión, pero lo cierto es que nosotros, previamente a eso, ya habíamos suspendido una fecha y habíamos tomado medidas preventivas para hisopar a la zona norte, donde no había motivos para hacerlo”, sostuvo.

“Ahora tendremos una propuesta para ver como continuar con el torneo. Lo trataremos en una reunión con las dos conferencias. Lo principal para frenar la pandemia es la conducta personal, más allá de todas las medidas del Gobierno para que no nos contagiemos”.

En ese sentido reiteró: “en nuestra organización, más allá de los controles, todo está en la conducta individual. Si no modificamos conductas individuales no hay control y eso permite que haya rebrotes. Lo más inteligente fue suspender como tenía que ser y aprender de las experiencias y sobre esa base continuar. Lo peor es echar culpas y no hacerse cargo”. También anticipó que “uno de los temas es el de no ganar los puntos fuera de la cancha. Se van a reprogramar los partidos suspendidos” y dejó en claro su postura: “jugar con un esquema de descensos en esta temporada no es justo. Las otras categorías no volverían hasta que no esté la vacuna”.