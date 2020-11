Bella Vista sumó ocho casos

En Bella Vista, una de las ciudades que se encuentran en fase tres del aislamiento social preventivo y obligatorio (Aspo) se registraron ayer ocho casos más de covid-19, según comunicó el hospital El Salvador a través de su cuenta en Facebook.

En la publicación indican que de 44 muestras de test rápido, ocho dieron resultado positivo. De esta manera, en la ciudad se registran 66 activos.

Además, cabe recordar que hay tres pacientes internados en el hospital de campaña, en Corrientes, 120 se han recuperado y dos fallecieron.

Con el objetivo de apelar a la concientización de la población, desde el nosocomio también indicaron que “si somos contacto estrecho o covid-19 positivo (con hisopado o no) y no hacemos bien el aislamiento, no vamos a parar la cadena de contagios”, y agradecieron a quienes colaboran con estas medidas sanitarias. (JPV)