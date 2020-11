El fuerte cruce entre Rocío Oliva y Claudia Villafañe al no poder entrar al velorio íntimo

Rocío Oliva fue protagonista del momento más tenso de la madrugada del jueves en las mediaciones de la Casa Rosada, donde se velaba a Diego Armando Maradona.

Pasadas las cuatro, Oliva intentó ingresar a la ceremonia íntima que se realizaba para despedir a Diego, en la que paricipaban Claudia Villafañe, Dalma, Gianinna, Jana, Verónica Ojeda, Dieguito Fernando y su círculo más cercano. Sin embargo, la última pareja de Diego no pudo entrar al lugar.

Crónica filmó el momento en el que Oliva esperaba en su auto que alguien le respondiera sus llamados para poder ingresar.

“Todo el mundo cercano a Diego que lo quiere despedir está pasando menos yo. Es una vergüenza. Fui la pareja de Diego por más de seis años. Ya le escribí a todo el mundo pero no tienen respuesta. Me dicen que no tienen nada que ver con la puerta. Quiero verlo nada más e irme a mi casa. Estoy hace más de una hora esperando y ya entró todo el mundo”, aseguró llorando.

Luego se pudo ver cómo finalmente le atiende el teléfono Claudia, con quien mantiene una tensa discusión. En ella, Rocío le dijo a Villafañe: “Me están diciendo que la puerta la manejás vos. Yo estoy afuera Claudia, entró todo el mundo. ¿Vos entendés que lo único que quiero es despedirme de Diego?”.

Tras cortar la comunicación, Oliva le dijo con indignación y dolor a Crónica: “Me dice que no maneja la puerta, que no me la agarre con ella. Pero chicos la puerta la maneja ella, ella sola”.

Ciudad.com